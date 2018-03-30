(Özel) Ahırda dans eden çift, izlenme rekoru kıran videonun hikayesini anlattı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eşiyle ahırda dans eden maden işçisi, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. İzlenme rekoru kıran videonun hikayesini anlatan Namık Kazkondu, "Birbirimizi seviyoruz. Mutluyuz. Mutlu olmak güzel" diye konuştu. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi’nde maden işçisi olarak çalışan Namık Kazkondu, yaklaşık 8 ay önce yurt dışında yaşayan dayısının oğlu Kerem’e bir doğum günü sürprizi hazırladı. Eşi Hatice Kazkondu ile ahırı temizlediği sırada birlikte dans eden maden işçisi bir taraftan da şarkı söyledi. Hazırladığı videoyu da yurt dışında yaşayan akrabasına göndererek doğum gününü kutladı. Bir süre sonra arkadaşının eşine göstermek istediğini söyleyerek aldığı dans videosu; sosyal medyada paylaşınca izlenme rekorları kırdı. Hafta sonları eşiyle köye gelerek büyükbaşhayvanlar ile uğraştığını ve doğal yaşamı çok sevdiğini anlatan maden işçisi Namık Kazkondu, videonun hikayesini de şöyle anlattı: "Kozlu’da maden işçiyim. Gündüzleri madende çalışıyorum. Hafta sonları böyle yeğenimin mandırasında kendilerine yardımcı oluyoruz. Biz de bir nevi bu şekilde hoşumuza giderek eşimle birlikte vakit geçiriyoruz. Bu olayın hikayesi şöyle. benim yurt dışında dayım var. Dayımın gelini bana telefon açtı. Eşi Kerem’e doğum günü sürprizi yapmak için benden böyle ekranda slayt gösterisi için bir video istedi. Üç gün sonra sabah 05.30 gibi kalkmıştım. Eşimle birlikte ahırı temizledik. Bir taraftan da şarkı söylüyordum. Eşimin yanına geliyorum ona şarkı söylüyorum. O arada aklıma geldi. Yeğenimize böyle bir slayt gösterisi için ahırda eşimle dans yapıp gönderelim dedim. Ve dayımızın oğluna ahırın içinde çekip gönderelim diye böyle bir çalışma yaptık. Ortaya da böyle bir şey çıktı."

"Eşimden Allah razı olsun"

13 yıllık evliliklerinde eşi Hatice Kazkondu ile birbirlerine olan bağlılıklarını anlatan maden işçisi Namık Kazkondu, "Eşim ile köye çıkıyoruz. İkimizin birbirine olan bağlılığından kaynaklanıyor. Biz birbirimizi severek yaşıyoruz. Yeğenimize yardımcı oluyoruz. O da bizim hoşumuza gidiyor. Eşimden de Allah razı olsun. Onun da bana sahip çıkmasıyla ortaya böyle bir şey çıktı. Biz bu şekilde olacağını tahmin etmiyorduk. Bir slayt gösterisi yapıp yeğenimize gönderelim istedik. Bu çektiğimiz video da telefonun galerisinde duruyordu. Bir arkadaşım da görüntüyü istedi eşine göstereceğini söyledi. Biz de kıramadık verdik. Kendisi de sosyal medyaya koymuş. Ondan sonra ortaya bu şekilde bir şey çıktı" diye konuştu.

Çiftlere mesaj, "Kırgınlığa gerek olmayan bir dünyada yaşıyoruz"

İnsanların birbirlerini sevmesi gerektiğini anlatan maden işçisi, çiftlere de mesaj gönderdi. Erkeklerin her yerde eşlerini mutlu edebileceklerini söyleyen Kazkondu, "Eşlerini hor gören, eşlerine karşı saygısı, sevgisi olmayan insanlara bir şekilde alsınlar eşlerini illa ki ahırda olacak diye bir şey yok. Dışarıda istediği yerde istediği şekilde hanımını her yerde mutlu edebilirler. Bu dünya bir kere gelinen dünya. Onun için dargınlığa, kırgınlığa hiçbir zaman gerek olmayan bir dünya. Mutlu olmak daha güzel. Mutluyuz, huzurluyuz. Birbirimizi seviyoruz. Kırgınlık, dargınlık olmasın. Çünkü bu dünya bir kere geldiğimiz dünya" diye ifade etti.

Maden işçisinin eşi Hatice Kazkondu da "İlk defa gördüğüm için bize de sürpriz oldu. Eşimi çok seviyorum. Dans ederken iyi bir duyguydu. Ancak böyle bir şey beklemiyorduk. Eşimle hayvanları seviyoruz" diye ifade etti. El ele yürüdükleri ahırda büyükbaş hayvanlarla ilgilenen çift, 8 ay sonra aynı ahırda yine dans etti. Çift, bu kez kendilerini izlemeye gelen yakınlarından büyük alkış aldı.