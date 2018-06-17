HABER

(ÖZEL) AK PARTİ MİTİNGİNE KAMERUNLU AİLE DE KATILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA Yenikapı'da AK Parti tarafından düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi' başladı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

Yenikapı'da AK Parti tarafından düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi' başladı. Mitinge gelenler arasında yer alan Kamerunlu aile dikkat çekti. 4 yıl önce İstanbul'a taşındığı öğrenilen Kamerun'lu İda Turan 3 çocuğu ile mitinge geldi. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve desteklediklerini söyledi. Kızları Melek, Elif ve küçük oğlu Yusuf'la İstanbul'da yaşayan İda Turan'ın büyük kızı Melek Turan ise Erdoğan için şiir okudu. Erdoğan'a 'Dede' diye hitap eden Melek, anne ve babasının işsiz olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdiAK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdi
Üniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdiÜniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.