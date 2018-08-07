Özel Akıllı Okullar'a FETÖ operasyonu

Ankara'daki Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının sanıklarından olan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012 tarihinde Afyonkarahisar'daki Korel Thermal Otel'de konakladığı ve FETÖ mensupları ile aynı tarihlerde yurt dışına gittiği belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten okulların devletten aylık 15-20 milyon lira teşvik aldıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Çankaya ilçesindeki Özel Akıllı Okul Çankaya Anadolu Lisesi'ne gelen ekipler, arama yaptı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına, okulun güvenlik görevlileri zorluk çıkararak çekim yapmalarını engellemek istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten okullara sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

MASAK tarafından yapılan incelemede, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Yurteri'nin, eşi ile FETÖ/PDY iltisaklı şirket, dernek, vakıf, kişi veya kuruluşlara para transferi yaptığı belirlendi.

22 Mart 2018'de Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince şahsın ve şirketlerin mal varlığına tedbir şerhi konuldu.

- Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı

Okullarda çalışan 15 kişinin ByLock kullandığı, 32 çalışanın Bank Asya hesaplarında artış olduğu, yüksek miktarlı hesap hareketlerinin ve nakit girişlerinin bulunduğu belirlendi. 7 çalışanın FETÖ/PDY'nin tepe yönetimi ile HTS kayıtları, 4 personelin Pak-Eğitim-İş Sendikasına üyeliğini tespit eden polis, ayrıca bazı çalışanların örgütle iltisaklı derneklere üyelik kaydı ve FETÖ'ye ait şirketlerde SGK kayıtlarına ulaştı.

Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar Özel Akıllı Okullara bağlı toplam 6 şirket bünyesinde faaliyet yürüten 12 okulda arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 37 yönetici ve öğretmenden 15'i gözaltına alındı, 22 kişinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

