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Özel Akıllı Okullara ve öğretmenlere operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Akıllı Okulların yöneticileri ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen bazı öğretmenleri hakkında toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel Akıllı Okullara ve öğretmenlere operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı aldığı Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin Sönmezateş ile 2012'de Afyonkarahisar'da aynı otelde konakladığı belirlendi.

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FETÖ Ankara özel akıllı okullar operasyon gözaltı

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