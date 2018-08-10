Özel Akıllı Okullar'a yönelik FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'daki Özel Akıllı Okullar'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 ilçede faaliyet yürüten okullara yönelik 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, Ankara'daki Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri de yer alıyor.
Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının sanıklarından olan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012 tarihinde Afyonkarahisar'daki Korel Thermal Otel'de konakladığı ve FETÖ mensupları ile aynı tarihlerde yurt dışına gittiği belirlenmişti.
MASAK tarafından yapılan incelemede ise "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Yurteri'nin, eşi ile FETÖ/PDY iltisaklı şirket, dernek, vakıf, kişi veya kuruluşlara para transferi yaptığı tespit edilmişti.
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