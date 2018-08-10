Özel Akıllı Okullar'a yönelik FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara'daki Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Yurteri ve FETÖ ile bağlantılı olduğu savunulan okulun bazı öğretmenlerine yönelik soruşturması kapsamında 7 Ağustos'ta gözaltına alınan 13 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı şüphelilerden Yurteri'nin de aralarında bulunduğu 6'sını tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcı, serbest bıraktığı 7 şüpheli için de hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.
Şüphelileri sorgulayan sulh ceza hakimi, tutuklanması istenen 6 şüpheliden Yurteri'nin tutuklanması, diğerlerinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
Hakim, savcının serbest bıraktığı 7 şüpheliye de adli kontrol şartı getirdi.
Tutuklanan Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının sanıklarından olan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyonkarahisar'daki Korel Thermal Otel'de konakladığı ve FETÖ mensuplarıyla aynı tarihlerde yurt dışına gittiği belirlenmişti.
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Yurteri'nin, eşi ile FETÖ/PDY iltisaklı şirket, dernek, vakıf, kişi veya kuruluşlara para transferi yaptığı tespit edilmişti.
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