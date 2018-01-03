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(ÖZEL) - ANNENİN BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARININ ARDINDAN FERYADI...

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 17 dakika önce

"Elif uyan, Elif gitme. Hira uyan"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Maltepe'de cinnet getiren babaları Ali Yardım (29), tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldığı sırada anne Dilek Yardım feryat etti. Aracın arkasından koşarak bağıran anne, "Elif uyan, Elif gitme. Hira uyan" diye bağırdı. Aracın arkasından gitmeye çalışan anneyi yakınları sakinleştirip bir otomobile bindirdi. Cenazeler yarın Yenidoğan Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

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-Aracın çıkışı

-Annenin feryatları

-Yakınlarının sakinleştirmesi

-Araca bindirmeleri

-Adli Tıp Kurumu dış görüntüsü

-Genel ve detaylar

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