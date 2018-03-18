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(Özel) Annesiz kalan kuzuları biberonla besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Yenicik köyünde besicilik yapan Kader Demir (20), annesi ölen ikiz kuzuları biberonla besliyor.Ağılında bulunan 20 kuzudan ikiz olanların annesinin ölmesi üzerine biberonla besleme yöntemini uygulamaya başlayan Demir, başka koyunlardan aldığı sütle aç kuzuları doyuruyor.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Yenicik köyünde besicilik yapan Kader Demir (20), annesi ölen ikiz kuzuları biberonla besliyor.
Ağılında bulunan 20 kuzudan ikiz olanların annesinin ölmesi üzerine biberonla besleme yöntemini uygulamaya başlayan Demir, başka koyunlardan aldığı sütle aç kuzuları doyuruyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemediğini ve 7 yaşından beri çobanlık yaptığını ifade eden Demir, yetkililerden destek beklediğini söyledi.
İHA muhabirine açıklamada bulunan Demir, ikiz kuzularına üç saatte bir adeta bebek gibi biberonla süt verdiğini ifade ederek, “İkiz kuzuların anneleri doğumdan sonra öldü. Diğer koyunlar da ikiz kuzuları kabul etmediği için bende başka koyunlardan sağdığım sütü biberonla kuzulara veriyorum. Bir annenin evladına baktığı gibi, ben de onlara bakıyorum. Yaklaşık 40 gün boyunca bu şekilde devam edecek. Zor ama yine de mutluluk verici bir durum” dedi.

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