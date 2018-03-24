(Özel) Arazilerini ormana kaptıran köylülerden tapulu eylem

Bursa’nın en eski köylerinden olan ve tarihi 695 yıl öncesine dayanan Dürdane köyünde köylünün içerisinde 250 yıllık zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu tapulu arazileri orman bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle ellerinden alındı. Tapulu arazilerini ormana kaptıran köylüler, ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Arazilerine el konulan köylüler ellerindeki tapularla halen satış yapıp kredi çekebildiklerini belirten köylüler bu tapuları devletin verdiğini söyledi.

Şaka gibi olay Osmangazi ilçesi Dürdane köyünde gerçekleşti. Tarihi 695 yıl öncesine dayanan Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane köyünde 800 dönüm içinde yüzlerce yıllık zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu arazi, tapusu bulunmasına rağmen köylünün elinden orman bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle alındı. Yüzlerce yıldır meyve yetiştirilen ve 1986 yılında tapuları verilen arazilerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle ellerinden alınmasına köylüler bir anlam veremiyor. Ellerinde tapuları bulunan köylüler buna rağmen mahkemeden bir sonuç alamadı. Yılda 3 bin 500 ton siyah incir ve bin 500 ton zeytin üreten köylüler ellerinden alınan tapulu arazilerinin üzüntüsünü yaşıyor. Bu arazilerin dedelerinden kaldığını ve yüzlerce yıldır zeytin ve incir hasat ettiklerini belirten köylüler bu yanlıştan biran önce dönülmesi gerektiğini söyledi.

Orman bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle köylünün elinden alınan 850 dönümlük arazide yüz yıldan buyana hasat yaptıklarını belirten köylüler, Halen ellerinde bulunan tapularla arazi satışı yapabilmelerine ve tapular üzerinden kredi çekebilmelerine bir anlam veremediklerini söyledi.

Dürdane köyü muhtarı Muhsin Candan, "1986 yılında devletimizin verdiği tapular şuanda orman tarafından iptal edildi. Köyümüze her gün mahkeme kağıtları geliyor. Bu durumdan mağdur olan 320 kişi var. Elimizden alınan arazilerimizin içinde yüzlerce yıllık zeytin ve incir ağaçları var. Bu arazilerimiz orman bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle elimizden alınıyor. Biz bu tapulu yerlerimizi alıp satabiliyoruz. Kredi çekebiliyoruz. Ama tapulu yerlerimiz elimizden alınıyor. Biz bunda art niyet görüyoruz" dedi.

Köyde mağdur olan vatandaşlardan Serdar Yavuz, "Kanun içinde kanunsuzluk var. Benim tapulu arazim var, dedemden kalmış. Bu yerle alakalı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bana tapu iptali için evrak gönderiyor. Biz arazimizi satıyoruz. Alan kişi tapusunu üstüne alıyor. Alan kişi bir bakıyor tapusu iptal edilmiş. Bunda bir terslik var Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. Konuyla ilgili olarak İHA muhabirinin ulaştığı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili her hangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.