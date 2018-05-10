"Özel Askerler"e Temsili Askerlik Kına Gecesi programı

Macit, "Burada asker kınasını gerçekleştirdiğimiz engelli kardeşlerimiz, yarın Anadolu ve Avrupa yakasından yaklaşık 800 asker olarak kışlalarına teslim olacaklar. Bir günlük temsili askerlikle vatani görevlerini yerine getirecekler." dedi.

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, günün şart ve ihtiyaçlarını dikkate alıp engelliler ve ailelerini, sosyal hayatın katılımcı ve bağımsız üyeleri yapabilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü, engelli gençler ve ailelerinin askerlik heyecanını yaşayabilmeleri için Temsili Askerlik Kına Gecesi programını, Avcılar Deniz Köşkü Toplantı ve Davet Salonu'nda gerçekleştirdi.

"Sizlere bu güzel merasimde yeni müjdeler vermekten büyük mutluluk duyacağım. Bu projelerden biri, engelli kardeşlerimize özel eğitim kampını kurmak olacaktır. Önümüzdeki̇ süreçte, özel eği̇ti̇m gerekti̇ren down sendromu, oti̇zm, zi̇hi̇nsel engelli̇, hi̇perakti̇vi̇te bozukluğu tanılı 0-14 yaş çocuklara erken tanı imkanı ile özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin tümünün bütünleşik halde tek çatı altında sağlanacağı, özel eğitim kampüsünü hizmete açmayı hedefliyoruz. Ön çalışması biten bu proje, 28 bin metrekare inşaat alanında bütünleşik bir hizmet anlayışı ile Maltepe ilçesinde 2019 yılı içerisinde işlerlik kazanacak."

Kına merasimine 250'ye yakın temsili asker adayı ve aileleri katıldı. Özel Askerler Kına Merasimi, geleneğe uygun olarak davullu-zurnalı bir şekilde düzenlendi. Özel askerler, kına merasimi için özel hazırlanan elbiselerini giydi ve ellerinde Türk bayrağı salladı. Aile üyeleri tarafından türküler eşliğinde yakılan kınalar duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte, İBB Engelliler Müdürlüğü (İSEM) Mehteran Ekibi, İSEMX Müzik Grubu, İSEM Anadolu Müzik Grubu'nun vatanseverlik ve askerlik ile ilgili seslendirdiği marşlar ve türküler söylendi.

İSEM Horon Ekibi’nin sergilediği performans da büyük beğeni topladı. Engelliler ve ailelerinin duygulu bir gece yaşadığı etkinlik, kahraman Mehmetçik için edilen dualarla sona erdi.

