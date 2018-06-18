 (ÖZEL)- BARİYERLERDEN ATLAYAN GENÇ KIZA TAKSİ ÇARPTI

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Unkapanı Köprüsü üzerinde bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza taksi çarptı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü üzeri Fatih istikametinde meydana geldi. Ercan Üzüm yönetimindeki 34 TEK 30 plakalı taksi, bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Aysu Dündar'a (17) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Dündar'ı hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ve sağlık ekipleri
-Yaralıya müdahale
-Ambulansa alınması
-Taksiden görüntü
-Sürücüden görüntü
-Detaylar
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