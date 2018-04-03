(Özel) Başakşehir’de bu kadarına pes dedirten işçiyi taşıma şekli kamerada

Başakşehir Kayaşehir’de vince asılı halde taşınan inşaat işçisi yürekleri ağza getirdi. İnşaat işçisi metrelerce yüksekte halata tutunup onaracağı yere indiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Başakşehir Kayaşehir’de bir işçi akıllara durgunluk veren bir yöntemle taşındı. Metrelerce yüksekte vincin halatların çıkan işçi ardından bu şekilde başka bir bölüme taşındı. Yürekleri ağza getiren anlar ise kameralarca kaydedildi.Görüntülerde işçi metrelerce yüksekten vincin halatlarına tutunuyor. Bu şekilde bir süre taşınan işçi ardından çalışacağı prefabrikin çatısına iniyor.
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