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- (ÖZEL) BAŞAKŞEHİR'İN TECRÜBELİ FUTBOLCUSU AŞÇI OLDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismi Gökhan İnler, futboldaki yeteneğini mutfakta da sergiledi.

Sporcular marifetlerini bu kez mutfakta gösterdi
Gökhan İnler, Nilay Özdemir ve Gökhan Şirin mutfağa girdi, yemek pişirdi, hünerlerini sergiledi

İbrahim ALİOĞLU-Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL,(DHA)
Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismi Gökhan İnler, futboldaki yeteneğini mutfakta da sergiledi. Başarılı futbolcunun hazırladığı yemek, usta aşçılardan tam not aldı.
Ünlü futbolcu Gökhan İnler, milli voleybolcu Nilay Özdemir ve genç basketbolcu Gökhan Şirin, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'nin (USLA) 'Sağlıklı Yiyecekler' konsepti ile hazırladığı buluşmada, mutfaktaki hünerlerini sergilediler.
İlk olarak Gökhan İnler, usta aşçılarla birlikte örnek menüyü hazırladı. Daha sonra ise sporcular tek başlarına menülerini hazırlayarak usta aşçılara sundu.
3 sporcunun da usta şefler Eren Erdem ve Nazlı Eymentürk eşliğinde menüdeki yemeği yapmaya çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Keyifli dakikaların yaşandığı organizasyonda sporcular, hazırladıkları menünün tadına baktı.
Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı içinde olan Gökhan İnler, yemek yapmayı çok sevdiğini, arkadaşları için sağlıklı yemekler hazırlamaktan da büyük keyif aldığını söyledi. Ayrıca İnler, hazırladığı yemeğin çok lezzetli olduğunu ve daha çok mutfağa gireceğini belirtti.
Usta aşçılardan tam not alan 3 sporcu da hazırladıkları yemeklerin tadına bakarken, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Sporcuların mutfaktaki detayları
- Usta aşçıları dinlemeleri
- Sporcuların yemek yapmaları
- Sporcuların hazırladıkları yemeği tatmaları
- Genel detaylar

spor bülteninde geçildi

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