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 (ÖZEL) - BEŞİKTAŞ'TA BONZAİ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA Beşiktaş'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.  Olay Vişnezade Mahallesi Bayıldım Caddesi'nde yol kenarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA
Beşiktaş'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.
Olay Vişnezade Mahallesi Bayıldım Caddesi'nde yol kenarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 genç burada bonzai adı verilen uyuşturucu kullandı. Gençlerden 23 yaşındaki F.O. bir anda fenalaştı. Diğer iki kişi F.O.'nun cebindeki bir miktar parayı ve yine üzerinde bulunan uyuşturucuyu alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.O.'nun kalbinin durmuş olduğunu tespit etti. Bir süre kalp masajı yapılan F.O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.O'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan 2 kişiyi arıyor.

Görüntü dökümü:
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-Cesedin görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin görüntüsü
-Müdahale etmeleri
-Ambulansa taşınması
-Görgü tanıkları ile röp
-Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Uyuşturucu kullanmak için hazırlanan şişe
-Genel ve detaylar

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