(ÖZEL) Bingöllü sanatçı Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kulak verip ‘marş’ yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı marş çağrısına Bingöllü Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen’den cevap geldi. Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten Delen, “Güzel bir marş çıktı ortaya bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde 46’ıncı Muhtarlar Toplantısında yaptığı, “Afrin için bir marş yazamaz mıyız?” çağrısına Bingöllü İşadamı ve Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen’den anlamlı bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında yaptığı marş çağrısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Delen, “Cumhurbaşkanımızın muhtarlar toplantısında, ‘Neden bir şiir ya da bir marş yazılmadı?’ gibi bir açıklaması olmuştu. Onu baza alarak, Cumhurbaşkanımızı da çok seviyoruz biz. Ben Bingöllüyüm ve bir Bingöllü olarak da böyle bir eserin olmasını arzu ettim. Vatansever insanlarız, böyle bir eser yaptık. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin beğenisini alır inşallah” diye konuştu.

"Bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum"

Ağabeyinin de bir gazi olduğunu ve yazdığı marşı ‘Mehmetçiğe’ armağan ettiğini söyleyen Abdurrahman Delen, “Zeytin Dalı ile Afrin’de başarılı bir operasyon yapıldı. Oradaki şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Benim abim de bir asker gazisi; o açıdan böyle bir eseri Türkiye’ye armağan ediyorum. Türkiye sevdalısıyız. Barış olsun, kardeşlik olsun hep beraber geçinelim, zaten eserimde de bunlar var. Güzel bir marş çıktı ortaya bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’in yazıp, yorumladığı eserin sözleri ise şöyle: