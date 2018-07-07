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(ÖZEL) - BOĞAZ'IN İNCİSİ İNEKLERE KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

  * İstanbul Boğazı'nın en uç noktasında yer alan Rumeli Feneri Kalesi kaderine terkedildi.

* İstanbul Boğazı'nın en uç noktasında yer alan Rumeli Feneri Kalesi kaderine terkedildi.

* Kaleyi gezmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şok oluyor. Kaleye girenler inekler ile karşılaşıyor.

* Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, 15 yıl önce restorasyon için ihaleye çıkıldığını ancak bir türlü çalışmaların başlamadığını belirtti.

Haber- Kamera : Cansel KİRAZ- Ali AKSOYER- Yılmaz BEZGİN - İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e en uç noktasında yer alan Rumeli Feneri Kalesi kaderine terkedildi. Tarihi kalenin içi adeta harabeye dönmüş durumda. Kaleyi ziyarete gelenler inekler ile karşılaşıyor.

TARİHİ YAPININ İÇERİSİNDE İNEKLER VAR
Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri Kalesi, 1769 yılında Kuzeyden gelen Kazak baskınlarına karşı ilk önlem noktasını oluşturmak amacıyla Osmanlı mimarları tarafından inşa edildi. Boğazın en uç notkasında yer alan kale geçen yıllar içinde kaderine terkedildi. Restorasyon çalışmaları bir türlü başlamayan kalenin duvarlarında derin çatlak ve çökmeler oluştu. Ziyaretçiler ve çevredekilerin verdiği zarar da kaleyi harabeye çevirdi. Kaleyi ziyarete gelenler gördükleri manzara karşısında şok yaşıyorlar. Kalenin duvarlarına sprey boya ile yazılar yazılmış durumda. Kalenin içi de ahırı andırıyor. Çevre köyden çobanlar büyükbaş hayvanları kalenin içine getiriyor. Kalenin içine girenler inekler ile karşılaşıyor. Hafta sonları da kale içinde mangal yapanlara da rastlamak mümkün.

"UZUN SÜRE DAYANABİLECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"
2004 yılında bir restorasyon projesi kapsamında ihaleyi alan firmaya projenin geliştirilmesi için danışmanlık yapan İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, "Restorasyon projesini gerçekleştirmek üzereyken kurumlar arası iletişimsizlik nedeni ile çalışma durduruldu. Üzerinden neredeyse 15 yıl geçmesine rağmen bu yol tekrar açılmadı" dedi.
Rumeli Feneri Kalesi'nin halkın çok kolay ulaşabileceği bir noktada olduğunu belirten Eyüpgiller, "Halk çok rahat ulaştığı için taşlarını sökebiliyor, yazılar yazabiliyor. 18 yıllık süreçte epey binanın eridiğini gözlemledim. Özellikler giriş bölümü yoğun tahribata uğradı. Doğanın da tahribatı var elbette. Kuvvetli rüzgar, dalgalarla gelen tuz, taşlar da yapının bünyesinde bozulmasına neden oluyor. Arzu ettiğimiz şey, buranın bir an önce ihya edilerek, özgün görünümüne uygun olarak restore edilerek İstanbul halkına ve konu ile ilgilenen kişilere sunulması" diye konuştu. "Kalenin müthiş bir manzarası var" diyen Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller," Kültürel amaçlı etkinliklere olanak verebilir. Çok da uzun süre dayanabileceğini ben zannetmiyorum. Belki 10 yıllık bir süreçte artık restore edilemeyecek düzeye geleceğinden korkuyorum. Hayvanların girişine izin verilmemeli elbette. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir kültürel değere bu şekilde bir muamelenin uygun görülebileceğini zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

"KALENİN İÇİNDE İNEKLER GÖRDÜK"
Kaleye ilk defa yaklaşık iki yıl önce geldiğini ve ikinci gelişi olduğunu söyleyen Gözde Sebzeci, "Daha da fazla pislenmiş gözlemlediğim kadarıyla. Çok bakımsız gözüküyor. Kalenin içinde inekler gördük. Etraf pislik ve çöp dolu. Buraya restorasyon, bir şey yapılması gerekiyor. Yoksa güzel bir şeyi kaybedeceğiz, bunu görebiliyorum" dedi.
Bir diğer ziyaretçi Atilla Özçelik de, " Kalenin görünümü şu an çok bakımsız. Ben daha önce de ziyaret etmiştim buraları hiçbir değişiklik olmuyor. Yazılar var görüntü olarak çok kötü. Tarihimizin aslında çok da güzel bir yeri fakat bakımsızlıktan dolayı insan üzülüyor bunları görünce" diye konuştu.

Görüntü dökümü
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-Kalenin havadan görüntüleri
-Kalenin dışarıdan görüntüsü
-Kaleye gelen ziyaretçilerin görüntüsü
-Muhabir anonsu
-Kalenin içindeki ineklerin görüntüsü
-Kalenin içeriden görüntüsü
-İÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller ile röportaj
-Ziyaretçilerle röportaj

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