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Özel çocuklar doyasıya eğendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde özel öğrenciler “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” dolayısıyla müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.Fethiye Evi Gönülleri tarafından düzenlenen etkinlikte, özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 100’e yakın öğrencilerle gönüllüler buluştu.Fethiye belediyesi sanatçıları Adem Kazan ile Mustafa Selçukoğlu’nun söylediği hareketli türküler eşliğinde doyasıya oyun oynayan down sendromlu öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde özel öğrenciler “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” dolayısıyla müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.
Fethiye Evi Gönülleri tarafından düzenlenen etkinlikte, özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 100’e yakın öğrencilerle gönüllüler buluştu.
Fethiye belediyesi sanatçıları Adem Kazan ile Mustafa Selçukoğlu’nun söylediği hareketli türküler eşliğinde doyasıya oyun oynayan down sendromlu öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Etkinlikte dans edip şarkı söyleyen özel çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kestiler. Öğrencilerin velileri de cep telefonlarıyla çocuklarının mutlu anlarını kaydetti.
Fethiye Evi Gönülleri öncüsü Nesrin Saatcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Fethiye evi gönüllüler olarak 21 Mart’ta farkındalık yaratmak adına etkinlikler düzenliyoruz.
Gönüllüler olarak engelliler için farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Saatcı " Down Sendromlular bizler için özel. Sosyal medyadan etkinliğimizi duyuruyoruz. Herhangi bir destekçi de istemiyoruz. Sadece duyarlı, farkındalığı yaşamak isteyenler buraya gelsin istiyoruz.” dedi.
Onlar hayatta sevgiden başka hiçbiryeş beklemeyen melekler. Bu kirli dünyada,tuttuğunuz elinizde karıyor. Onlara verdiğiniz değer karşısında küçücük bir gülümsemeleri ve boyunlarınıza sarılmaları paha biçilemez dedi.

Özel çocuklar doyasıya eğendi

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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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Özel çocuklar doyasıya eğendi

Özel çocuklar doyasıya eğendi
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