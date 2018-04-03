Özel çocuklar, hayvanat bahçesinde

Antalya’da Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, 25 özel çocuğa Hayvanat bahçesi gezisi düzenledi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Hatice Ramazan Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda okuyan 25 özel öğrenci, 8 veli, 8 öğretmen ve okul müdürü İlhan Gemalmaz ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne gezi düzenledi. Gün boyu polis ağabey ve ablalarıyla birlikte çeşitli hayvanlar görüp piknik yapma fırsatı bulan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Günün sonunda birlikte fotoğraf çektiren çocuklar, gökyüzüne mavi ve beyaz balonlar bıraktı
Yunanistan'dan skandal karar! Çipras'tan kızdıracak Türkiye açıklaması!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı
Cinsel organını istiridye soktu! Sonrası korkunç
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum