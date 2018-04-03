Özel çocuklar, hayvanat bahçesinde

Antalya’da Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, 25 özel çocuğa Hayvanat bahçesi gezisi düzenledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Hatice Ramazan Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda okuyan 25 özel öğrenci, 8 veli, 8 öğretmen ve okul müdürü İlhan Gemalmaz ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne gezi düzenledi. Gün boyu polis ağabey ve ablalarıyla birlikte çeşitli hayvanlar görüp piknik yapma fırsatı bulan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Günün sonunda birlikte fotoğraf çektiren çocuklar, gökyüzüne mavi ve beyaz balonlar bıraktı