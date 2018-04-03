HABER

Özel çocuklar, hayvanat bahçesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Antalya’da Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, 25 özel çocuğa Hayvanat bahçesi gezisi düzenledi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Hatice Ramazan Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda okuyan 25 özel öğrenci, 8 veli, 8 öğretmen ve okul müdürü İlhan Gemalmaz ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne gezi düzenledi.

Özel çocuklar, hayvanat bahçesinde

Antalya’da Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, 25 özel çocuğa Hayvanat bahçesi gezisi düzenledi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Hatice Ramazan Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda okuyan 25 özel öğrenci, 8 veli, 8 öğretmen ve okul müdürü İlhan Gemalmaz ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne gezi düzenledi. Gün boyu polis ağabey ve ablalarıyla birlikte çeşitli hayvanlar görüp piknik yapma fırsatı bulan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Günün sonunda birlikte fotoğraf çektiren çocuklar, gökyüzüne mavi ve beyaz balonlar bıraktı

Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktıMehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı
Ülkü Tamer hayatını kaybettiÜlkü Tamer hayatını kaybetti
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklikBaşbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.