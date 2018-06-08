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Özel çocuklar için işlevsel Türkçe müfredatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, orta-ağır zihinsel engelli ve otistik öğrenciler için hazırlanan okuma-yazma ve Türkçe derslerinin müfredatı, bireylerin daha kolay okuyup yazabilmeleri ve günlük yaşamlarını bağımsız sürdürebilmelerini sağlayacak - Müfredata, özel eğitim gereksinimi olan çocukların, okuma-yazma öğrenimini kolaylaştıracak "öğrenmeye hazırlık" ve "erken okuryazarlık" alanları eklendi - İleri derecede anlama ve yazılı anlatım becerilerine sahip olmayan öğrencilerin, okuma-yazma becerilerini günlük yaşamda da kullanabilmeleri için müfredata "işlevsel okuma-yazma" alanı ile "gerçek yaşam uygulamaları" bölümü eklendi

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), orta-ağır zihinsel engelli ve otistik öğrencilere yönelik hazırlanan okuma-yazma ve Türkçe derslerinin müfredatı, bireylerin daha kolay okuma-yazma öğrenebilmeleri ve günlük yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürebilmelerini sağlayacak.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan müfredatta, öğrencilerin, okuma-yazma öğrenimini kolaylaştıracak ve yaşamlarını bağımsız sürdürmelerini sağlayacak beceriler kazanmalarına yönelik köklü değişikliklere gidildi.

Müfredatta, okuma-yazma ve Türkçe dersi programları, orta-ağır zihinsel engelli ve otistik öğrenciler için 12 yıllık zorunlu eğitimi kapsayacak şekilde, bir bütünlük içinde planlandı.

Okuma-yazma öğrenimini kolaylaştıracak "öğrenmeye hazırlık" ve "erken okuryazarlık" alanları eklenen müfredatta, özel eğitim gereksinimi olan çocukların, ilk okuma yazmayı daha kolay öğrenmelerini sağlayacak beceriler kazanmaları amaçlandı.

Bu değişiklikle öğrencilerin, işitsel ve görsel algı becerileri ile el-göz koordinasyonu kazanmaları da hedeflendi.

Türkçe müfredatında yer alan "işlevsel okuma-yazma" alanıyla ilk okuma-yazmayı öğrenmede zorlanan öğrencilere, günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri için gerekli okuma-yazma becerileri kazandırılacak. Bu kapsamda, öğrencilere sosyal yaşamda sıklıkla kullanılan sözcükler öğretilerek, öğrencilerin günlük yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürmeleri kolaylaştırılacak.

- Sosyal yaşamda kolaylık

İleri derecede anlama ve yazılı anlatım becerilerine sahip olmayan öğrencilerin, okuma-yazma becerilerini günlük yaşamda da kullanabilmeleri için müfredata "gerçek yaşam uygulamaları" bölümü konuldu.

Bu bölümde, öğrencilerin, öğrendikleri okuma yazma becerilerini günlük yaşamlarında işlevsel kullanabilecekleri uygulamalara yer verildi.

Bu eğitimi alan öğrenciler, yazılı ifade alanında, sosyal yaşantılarında ihtiyaç duydukları formları doldurma, telefonda mesaj ve e-posta yazma gibi beceriler kazanacak. Öğrencilerin sağlık ve güvenliğini de korumayı amaçlayan program kapsamında, öğrenciler, ilaçları reçetede belirtilen uygun zaman ve dozda alma, kişisel bakım ürünlerini kullanma gibi konularda beceriler elde edecek.

- Her çocuğun ihtiyacına cevap verecek

Dil kullanımı ve okuma-yazmanın bir bütün olarak ele alındığı müfredatta öğrencilere, dinlediğini anlama ve sözlü ifade becerilerinin de kazandırılması da hedeflendi.

Dinlediğini anlama alanında, dinleme kurallarına uyma, betimlenen resimleri gösterme, yönergeleri yerine getirme, dinledikleriyle ilgili sorulara cevap verme gibi bölümler yer aldı. Sözlü iletişim alanı ise konuşma kuralları, sözcük dağarcığı ile olayları ve durumları anlatma gibi bölümlerden oluştu.

Her çocuğun ihtiyacına cevap verecek nitelikte hedeflerin yer aldığı programda, sürekli gelişme ve ilerleme gösteren bir yapı içinde, öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Öğretmenlerin, müfredatın uygulanmasında zorluk yaşamaması için hedefler ve hedef davranışlar kolaydan zora doğru, küçük aşamalarla sıralandı.

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