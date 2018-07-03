"Özel" çocuklara "GAPS" diyeti tavsiyesi

GAPS diyeti danışmanı Erkan, bu gruba giren binlerce hastalık arasında otizm, disleksi ve serebral palsinin de bulunduğunu vurgulayarak, "GAPS" diyetinin, doğal beslenme anlayışından uzaklaşılması nedeniyle yaşanan mide ve sindirim hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılmaya başlandığını anlattı.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Uzmanlara göre otizmli, serebral palsili ve disleksik çocukların, gluten ve bazı proteinlerden uzak beslenme tarzı benimseyip fermente yiyeceklere yönlendirilmesi, sıklıkla karşılaşılan sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde etkin rol oynuyor.

Erkan, GAPS diyetinin otistik çocuklarda özellikle bağırsağı iyileştirici etkisi olduğuna dikkati çekerek, "GAPS diyetiyle çocukların bağırsakları iyileşiyor. Diyetin tamamlayıcısı olarak da besin desteklerini öneriyoruz otistik çocuklarda. Dolayısıyla bu bir umut ışığı oluyor." dedi.

- "Gluten morfin etkisi yapıyor"

Erkan, otizmli ve serebral palsili çocuklarda büyük oranda sindirim sistemi bozukluğu yaşandığını, bu bozukluğun da GAPS diyetinin temelini oluşturan gluten ve karbonhidrattan uzak beslenmeyle iyileştirilebileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Bu çocukların gen işleyişleri ve o genin aktive ettiği enzimin eksikliğinden kaynaklanan birtakım sindirim bozukluğu var. Özellikle otistik çocukların bağırsaklarında bir sıkıntı olduğu birçok bilimsel makalede yer alıyor. Yapılan testlerle de bunların doğru olduğu ortaya çıkıyor. Çocuk, proteini tüketiyor. Sindirim sıvılarında ve bağırsak astarında sıkıntı olduğu için tam sindirim gerçekleşmiyor. Sindirilmemiş besinler özellikle bazı proteinler ve gluten, karbonhidrat için geçerli. Bu proteinler polipeptit yapılarda vücutta birikiyor. Bu yapılar çocukta morfin etkisi yapıyor. Dolayısıyla sindirimi bozuk olan bireylerde ve otistik çocuklarda gluten ve süt proteini olan kazein, morfin etkisi yaratıyor. Morfin etkisi yarattığından otistik çocuklarda süt tüketimi önermiyoruz. Morfin çocukların tehlike karşısında endişe ve korku gibi duyguları taşımasını engelliyor. Refleksleri yavaşlatıyor."