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(Özel) Cumhurbaşkanı’nın marş çağrısına Bingöllü sanatçıdan yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı marş çağrısına Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’den cevap geldi.

(Özel) Cumhurbaşkanı’nın marş çağrısına Bingöllü sanatçıdan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı marş çağrısına Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’den cevap geldi. Ağabeyinin de gazi olduğunu belirten Delen, "Bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde 46’ncı Muhtarlar Toplantısında yaptığı, “Afrin için bir marş yazamaz mıyız?” çağrısına Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’den anlamlı bir yanıt geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında yaptığı marş çağrısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Delen, "Cumhurbaşkanımızın muhtarlar toplantısında, ‘neden bir şiir ya da bir marş yazılmadı?’ gibi bir açıklaması olmuştu. Onu baz alarak, Cumhurbaşkanımızı da çok seviyoruz biz. Ben Bingöllüyüm ve bir Bingöllü olarak da böyle bir eserin olmasını arzu ettim. Vatansever insanlarız, böyle bir eser yaptık. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin beğenisini alır inşallah" diye konuştu.

"Bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum"
Ağabeyinin de gazi olduğunu ve yazdığı marşı ‘Mehmetçiğe’ armağan ettiğini söyleyen Abdurrahman Delen, "Zeytin Dalı ile Afrin’de başarılı bir operasyon yapıldı. Oradaki şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Benim abim de bir asker gazisi; o açıdan böyle bir eseri Türkiye’ye armağan ediyorum. Türkiye sevdalısıyız. Barış olsun, kardeşlik olsun hep beraber geçinelim, zaten eserimde de bunlar var. Güzel bir marş çıktı ortaya bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bingöllü Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen’in yazıp, yorumladığı eserin sözleri ise şu şekilde:
Edirne’den Kars’a tek yürek olduk
Bu vatan yolunda canla baş koyduk
İman ile meydanları doldurduk
Hepimizin bu ülke güzel Türkiye’m
Hey hep söylensin kardeşliğin türküsü
Anlatılsın yedi düvele öyküsü
Benim güzel ülkem
Hacı Bektaşi Veli ile
Yunus Emre ile Mevlana ile Muhammed, Ali, hak aşkı ile
Hey benim güzel ülkem
Yarınlar için dimdik durmak zamanı
Şimdi tek yürek can olmak zamanı
Yürümek değil koşmak zamanı
Kardeşlik barış, barış kardeşlik Türkiye’m için
Bölmek için değil hep birlik için
Birlikten doğan o güç ve dirlik için
Hey benim güzel ülkem
Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Zaza için
Kim bölecekmiş bu güzel vatanı
Ecdadımdan emanettir her karış yanı
Bozalım içten dıştan tüm oyunları
Hey benim güzel ülkem
Yarın deme yarına çok geç olur
El ele ver birlikten kuvvet olur
Kardeşlik barış Türkiye’m için

(Özel) Cumhurbaşkanı’nın marş çağrısına Bingöllü sanatçıdan yanıt geldi

(Özel) Cumhurbaşkanı’nın marş çağrısına Bingöllü sanatçıdan yanıt geldi

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