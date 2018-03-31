(Özel) Cumhurbaşkanı’nın marş çağrısına Bingöllü sanatçıdan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı marş çağrısına Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’den cevap geldi. Ağabeyinin de gazi olduğunu belirten Delen, "Bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde 46’ncı Muhtarlar Toplantısında yaptığı, “Afrin için bir marş yazamaz mıyız?” çağrısına Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’den anlamlı bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında yaptığı marş çağrısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Delen, "Cumhurbaşkanımızın muhtarlar toplantısında, ‘neden bir şiir ya da bir marş yazılmadı?’ gibi bir açıklaması olmuştu. Onu baz alarak, Cumhurbaşkanımızı da çok seviyoruz biz. Ben Bingöllüyüm ve bir Bingöllü olarak da böyle bir eserin olmasını arzu ettim. Vatansever insanlarız, böyle bir eser yaptık. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin beğenisini alır inşallah" diye konuştu.

"Bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum"

Ağabeyinin de gazi olduğunu ve yazdığı marşı ‘Mehmetçiğe’ armağan ettiğini söyleyen Abdurrahman Delen, "Zeytin Dalı ile Afrin’de başarılı bir operasyon yapıldı. Oradaki şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Benim abim de bir asker gazisi; o açıdan böyle bir eseri Türkiye’ye armağan ediyorum. Türkiye sevdalısıyız. Barış olsun, kardeşlik olsun hep beraber geçinelim, zaten eserimde de bunlar var. Güzel bir marş çıktı ortaya bu marşı özellikle Mehmetçiğe armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bingöllü Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen’in yazıp, yorumladığı eserin sözleri ise şu şekilde:

Edirne’den Kars’a tek yürek olduk

Bu vatan yolunda canla baş koyduk

İman ile meydanları doldurduk

Hepimizin bu ülke güzel Türkiye’m

Hey hep söylensin kardeşliğin türküsü

Anlatılsın yedi düvele öyküsü

Benim güzel ülkem

Hacı Bektaşi Veli ile

Yunus Emre ile Mevlana ile Muhammed, Ali, hak aşkı ile

Hey benim güzel ülkem

Yarınlar için dimdik durmak zamanı

Şimdi tek yürek can olmak zamanı

Yürümek değil koşmak zamanı

Kardeşlik barış, barış kardeşlik Türkiye’m için

Bölmek için değil hep birlik için

Birlikten doğan o güç ve dirlik için

Hey benim güzel ülkem

Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Zaza için

Kim bölecekmiş bu güzel vatanı

Ecdadımdan emanettir her karış yanı

Bozalım içten dıştan tüm oyunları

Hey benim güzel ülkem

Yarın deme yarına çok geç olur

El ele ver birlikten kuvvet olur

Kardeşlik barış Türkiye’m için