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ÖZEL - Doğum gününde böbrek nakliyle hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da böbrek yetmezliği olan Hasan Soytürk (32), doğum gününde nakledilen böbrekle yaşama tutundu.

ANTALYA'da böbrek yetmezliği olan Hasan Soytürk (32), doğum gününde nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Soytürk, "Nakil için geldiğim Antalya'da doğum günüm olduğunu hatırladım. Çok mutluyum" dedi.

Trabzon Sürmene'de oturan Hasan Soytürk'e, 2002 yılında kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle eğitimini de yarım bırakmak zorunda kalan Soytürk, böbrek nakli için 2 Haziran günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Soytürk, Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'nde nakil formu doldururken doğum tarihini soran koordinatöre, 2 Haziran'da doğduğunu söyledi. Soytürk, doğum gününde böbrek nakli olacağını o an öğrendi. Kadavradan böbrek nakliyle hayata tutunan Hasan Soytürk, naklin doğum gününde gerçekleşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

17 yıldır kronik böbrek rahatsızlığıyla yaşadığını aktaran Hasan Soytürk, "Böbreklerim bitmişti. O günden 2009 yılına kadar diyalizle hayatımı sürdürdüm. 2009 yılında çıkan böbrek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde nakledildi. 2 yıl bu böbrekle yaşamımı sürdürdüm. Hastalığım nedeniyle böbreğim tekrar iflas etti. Tekrar diyalize girmeye başladım. 2 Haziran'ın doğum günüm olduğunu bilmiyordum. Hastanedeki koordinatör arkadaşlar doğum tarihimi sorduklarında, o günün doğum günüm olduğunu hatırladım, çok heyecanlandım. O an çok mutlu oldum. 17 yıl hastalığımla mücadele ederken bağışlanan bir böbrekle yeniden yaşama bağlandım. O kadar çok organ bekleyen insan var ki, 30 yıl diyalize giren hastalar var. Organlarınızı bağışlayın cana can katın" dedi.

ORGAN BEKLEYEN SAYISI ARTIYOR
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü, şu an yaklaşık 30 bin organ nakli bekleyen hasta olduğunu aktardı. Bu hastalardan 22 bininin böbrek beklediğini söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Böbrek hastalarının ömrü diyaliz ve diyaliz sonrasında yaşanan sıkıntılarla geçiyor. Organ bağışı kutsal bir vatandaşlık görevidir. Herkesi organ bağışı gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastane dış plan görüntü
Hasan Soytürk'ün görnütüsü
RÖP: Hasan Soytürk
Hasan Soytürk hastane bahçesinde yürürken
Bilgilendirme panosu görüntüsü

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)
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