(ÖZEL) DOLU YAĞIŞINDA KÖPRÜ ALTINA SIĞINDILAR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Bazı vatandaşlar D-100 Karayolu'nda köprülerin altında araçlarını park ederek etkili olan dolu yağışına karşı araçlarını korumaya çalıştılar. Dolu yağışı nedeniyle TEM otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu.

Köprü altında aracını park eden sürücü Adnan Dolgun, "Malesef birinci yağmur da kurtuldum. Bahçelievler'de bir kapalı garaj yetiştirebildim. Şimdi gelirken aşırı derece şimşek gök görültüsü yağmur dolasıyla son çare Bostancı Köprüsü'nü buldum. Bundan sonra ne olacak bilemiyorum belki de sabahlyacağız bu gece" diye konuştu.

