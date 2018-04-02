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Özel durumlarda Nütrisyon desteği konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nütrisyon Komitesi tarafından “Özel Durumlarda Nütrisyon Desteği” konulu panel düzenlendi.Düzce Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Nütrisyon Komitesi’nin 2018 yılı ilk paneline; öğretim üyeleri, idari personeller ve öğrenciler katılım gösterdi.Moderatörlüğü Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nütrisyon Komitesi Başkanı Prof.

Özel durumlarda Nütrisyon desteği konuşuldu

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nütrisyon Komitesi tarafından “Özel Durumlarda Nütrisyon Desteği” konulu panel düzenlendi.
Düzce Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Nütrisyon Komitesi’nin 2018 yılı ilk paneline; öğretim üyeleri, idari personeller ve öğrenciler katılım gösterdi.
Moderatörlüğü Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nütrisyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan’ın yaptığı panelde; Dr. Öğr. Üy. M. Fuat Çetin “Elektif Cerrahi Hastalarda Nütrisyonel Destek”, Dr. Öğr. Üy. Ertay Boran “Travma Hastalarında Nütrisyonel Destek” ve Dr. Öğr. Üy. Kürşad Öneç ise “Kanser Hastalarında Nütrisyonel Destek” konu başlıklarında sunumlar yaptı.
Dr. Öğr. Üy. M. Fuat Çetin sunumunda, ameliyat öncesi dönemde ağır malnütrisyonun, cerrahi sonrası hastalık süresi ve ölüm oranlarında ciddi bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek bu dönemde nütrisyonel eksiklikleri düzeltecek destek tedavisi uygulanması gerektiğini ifade etti. Bu desteğe oral, enteral veya parenteral olarak ameliyattan 7-10 gün önce başlanması gerektiğine vurgu yapan Çetin, ameliyat sonrası erken enteral beslenmeye hastanın gerekli gıdayı oral olarak alana kadar devam edilmesinin faydalı olacağını dile getirdi. Son yıllarda konuyla ilgili yapılan çalışmalar üzerinden sunumuna devam eden Dr. Öğr. Üy. M. Fuat Çetin; aspirasyon riski olmayan hastalara ameliyattan iki saat öncesine kadar berrak sıvı gıdalar, 6 saat öncesine kadar da katı gıdalar verilebileceğini sözlerine ekledi.
Programın diğer konuşmacısı Dr. Öğr. Üy. Ertay Boran, “Travma Hastalarında Nütrisyonel Destek” başlıklı sunumunda, nütrisyon desteğinde zamanlama ve uygulanan beslenme metodunun önemine vurgu yaptı. Enteral beslenmenin bağırsak bütünlüğünü sağlayarak bakteri çoğalmasını engellediğine dikkat çeken Boran, nütrisyon desteğine erken başlanmasının enfeksiyon ve mortalite riskini azalttığı bilgisini verdi.
Panelin son konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üy. Kürşad Öneç ise “Kanser Hastalarında Nütrisyonel Destek” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Hastaneye yatan hastalarda en yüksek nütrisyon risk oranının tıbbi onkolojide olduğunu ifade eden Öneç, en ciddi kilo kaybının pankreas ve mide kanserinde görüldüğünü, bunu agresif lenfomalar, kolon, prostat ve akciğer kanserlerinin takip ettiğine dikkat çekti. Tüm tümörlerde tedavi öncesi kilo kaybı olmasının sağ kalım oranını kısalttığını bildiren Dr. Öğr. Üy. Kürşad Öneç, kanser hastalarında yeterli kalori ve protein alımının önemine değinerek erken nütrisyon taraması yapılması, doğru enerjinin verilmesi ve nütrisyon alımını attırıcı yöntemler uygulanmasının tedavideki önemli 3 adım olduğunu belirterek sunumunu tamamladı.
Soru-cevap bölümüyle devam eden panelin sonunda, Başhekim Yardımcısı ve Nütrisyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, panelistlere sunumlarından ötürü teşekkür etti. Program, belge takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Özel durumlarda Nütrisyon desteği konuşuldu

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