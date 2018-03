(Özel) Eğitimi tamamlayan kadınlar tarla ve mandıralarda

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da tarım ve hayvancılık kapsamında eğitim alan kadınlar sertifikalarını alarak tarla ve mandıralarda çalışmaya başladı.

Aksaray’da kadın istihdamının artırılması amaçlı Ziraat Odası Başkanlığı, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen programla kadınlara eğitimler verildi. Tarım ve hayvancılık alanında belde ve köylerde yaşayan kadınlar aldıkları eğitimin ardından tarla ve çiftliklerde hayvancılık yapıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı personeli tarafından kadınlara eğitim verilirken, İŞ-KUR tarafından kadınlara günlük 25 TL maaş ve sigorta desteği sağlanıyor. Eğitimin ardından sınava giren ve sınavda başarılı olan kadınlar sertifikalarını alarak işlerinin başına geçti.

Eğitimin her alanda önemli olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da son derece önemli olduğunu belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Köyümüzde yaklaşık 55 bayan kursiyerimiz var. Biz her platformda şunu söylüyoruz. Her şeyin başı eğitim. Tabi buna Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezinin, tarım bakanlığının eğitim önceliğiyle birlikte üreticilerimize ve özellikle bayan çiftçilerimize eğitim veriyoruz. Bu bölge kıraç alan olduğu için üreticilerimizin hayvan üretimi yapmaları için eğitimler veriyoruz. Eğitime ciddi şekilde katkı sağlıyoruz ve ülkemizin milli ekonomisine destek olmaları için bu bölgedeki çiftçilerimizi bilinçlendirerek, bilgilendirerek sertifika töreni yapıyoruz. Özellikle kırsal alanda kadınlarımız evlerinde oturuyorlardı. Ama şu anda kadınlarımız her alanda hizmet vermeye devam ediyor. Tarlada, çiftlikte, ahırda, her alanda çalışıyor ve bu da sevindirici bir olay. Buradan Aksaray Valimiz Aykut Pekmez’e de öncülüğünden ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.