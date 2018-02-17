HABER

Özel eğitimli komandolar Afrin'de!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı birlikler, terör örgütü mensuplarından arındırılan stratejik Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde teröristlerin peşini bırakmıyor.

Özel eğitimli komandolar Afrin'de!

Zeytin Dalı Hârekatı kapsamında Burseya Dağı'ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tünellere giren özel eğitimli komandolar, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için giriş noktalarını kapatırken diğer taraftan gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile havadan tünelleri gözlüyor.

2

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürütülen harekat kapsamında teröristlerden temizlenen dağda konuşlanan komandolar, çevre güvenliğini aldıkları alanları el yapımı patlayıcılardan arındırdıktan sonra bölgenin Afrin ile bağlantısını sağlayan tünellerde arama yapıyor.

Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara kadar sıralanan kilometre uzunluktaki tüneller, teröristlerden tek tek temizleniyor. Yer yer 90 santim kalınlığa kadar uzanan beton bloklarla oluşturulan tünellerdeki mevziler ve yaşam alanları dikkati çekiyor. Sadece Burseya Dağı'nın zirvesindeki tünellerin uzunluğunun 1,5 kilometreyi aştığı tespit edildi.

1

TÜNELLER HAVADAN DA İZLENİYOR

PYD/PKK'lı teröristlerin Burseya Dağı'nı savunmak için oluşturduğu tünellerin 13 ayrı noktaya açıldığını belirleyen askerler, bir yandan sızma girişimlerini engellemek için tünellerin giriş noktalarını kapatırken, bir yandan da içerdeki hareketliliği gözlüyor.

Çevredeki köylere uzanan tünellerin uzunluğunun yaklaşık 50 kilometreye yakın olduğunu bildiren güvenlik kaynakları, halen bazı tünellerin giriş noktalarının PYD/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki alanlarda bulunduğunu belirtti.

4

ÖZEL EĞİTİMLİ KOMANDOLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

TSK envanterinde yer alan ve gece görüntü alabilme özelliğine sahip "Serçe" isimli hava araçları ve çok sayıda drone ile 24 saat tünellerden görüntü alan askerler, her türlü hareketliliği kısa sürede belirleyip teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getiriyor.

Tünel planlarının askeri stratejiyle hazırlandığını ve maliyetinin milyon dolarları bulduğuna değinen yetkililer, sınırdan Afrin'e uzanan alanların tünellerle birbirine bağlandığını kaydetti.

AA

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araçOlay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç
Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...
Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilirAfrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin TSK Zeytin Dalı Harekatı Afrin operasyonu Burseya Dağı

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

İlginizi Çekebilir

Soyağacından sonra şimdi de herkes bunu sorguluyor

Soyağacından sonra şimdi de herkes bunu sorguluyor

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
bunlar da sas komandoları gibi milletin salatalık tarlasında salatalık çalarken yakalanmasın sakın :)
ALLAHIM YARDIM ET TÜM MÜSLÜMANLARA ASKERİMİZE GÜÇ KUVVET VER YARABBİM.
"Tünel planları askeri stratejiyle hazırlandığı ve maliyetin Milyon Dolarları "bulduğu" Karşımızda pyd pkk nın olmadığını zaten biliyorduk Allah Yardımcısı olsun Ordumuzun Bugün girilmeseydi, Yarın girmek Mümkün olmazdı
Allah yardımcısı olsun Ordumuzun
ALLAH YARDIMCILARI OLSUN AMİN
YA ALLAH YA BİSMİLLAH ALLAHUKBER.
ulan kostebek gibi her yeri esmisler lagim fareleri
kostebek gibi her yeri esmisler lahim fareleri
peki bu tüneller yapılırken neden başlarına yıkılmadı?neden sınırdan incelikten bu hainlerin geçişine izin verildi?...yazik azicik düşünün
AFRİNDEN KANDİLE COĞRAFYADAN SİLİNMELİ... YÜCE ALLAH ORDUMUZUN YARDIMCISIDIR...
Allah askerlerimizi korusun
Amerika var artık yandaşimiz..amerika silah desteği versin pkk ya..bizde anlaşalım amerika ile..türkiye Bunu da unutur..halk ekmek derdinde ve fakir..çocuğuma ekmek götüreyim yeter turkiyeyi kim yönetirse yönetsin der..haklilarda..
Diğer Haberler
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Yaktı, kundaklattı, kurşunlattı ve sonunda tutuklandı

Yaktı, kundaklattı, kurşunlattı ve sonunda tutuklandı

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri

Liseli gençler Afrin Şehitleri için lokma hayrı yaptı

Liseli gençler Afrin Şehitleri için lokma hayrı yaptı

Milletvekili Petek: “Afrin’e de gideriz, canımızı da veririz”

Milletvekili Petek: “Afrin’e de gideriz, canımızı da veririz”

Afrin Harekatı’na Büyükorhan halkından büyük destek

Afrin Harekatı’na Büyükorhan halkından büyük destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.