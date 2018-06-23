ÖZEL - Ekipler 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor... Vali Topaca da bölgede (2)

'VALİ KÖYE GELDİ'
Ankara Valisi Ercan Topaca, 8 yaşındaki Eylül'ün kaybolması sonrası Uzunbeyli Mahallesine geldi. Burada Yağlıkara Ailesinin oturduğu eve geçen Vali Topaca, baba İbrahim Yağlıkara ve yakınları ile görüştü. Vali Topaca, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaklaşık yarım saat süren bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
“DHA’YA KONUŞTU”
Çıkışta Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Vali Topaca, "Dün başlayan arama tarama kontrol faaliyetleri devam ediyor. Bu arama faaliyetleri karadan yapıldığı gibi uçaklarla ve dronlarla havadan da yapıldı. Köyün etrafındaki yaklaşık 10 kilometrelik bir alan uçakla tarandı. Bu uçağın özelliği aşağıda bir canlı olduğu zaman kedi dahi hepsini tespit edebiliyor. Bu arama tarama faaliyeti uçağın yaptığı kontrollerde bir şey tespit edilemedi. Ancak bizim hem karadan görevli arkadaşlar, jandarma, köylüler, AFAD ekipleri, emniyet ekipleri etrafı şimdi tekrar bir daha arayacağız. Düşebileceği, gidebileceği, hangi alan varsa onlara tek tek bakacağız. Soruşturduğumuz, ifadesine başvurduğumuz, çocuğun ilk andan kaybolduğuna ana kadar bütün aşamaları tek tek bir daha gözden geçiriyoruz. En ufak bir ayrıntıyı dahi kaçırmadan yavrumuzu sağ salim bulmak için her türlü faaliyeti gösteriyoruz" dedi.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
“Gören bilen varsa burada görevli askerimize her türlü bilgiyi paylaşmalarında fayda var” diyen Vali Topaca, "O bilgi bizi sonuca götürebilir. Bir özel çalışma grubu da oluşturduk. Kaybolma hadisesini bütün boyutlarıyla aydınlatacak bir ekip. Arkadaşlarımız da bu çalışmayı yürütecekler" diye konuştu.
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