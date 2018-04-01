(Özel) Ekmeğini kütükten çıkarıyor

Tekirdağ’da yaşayan Mustafa Kaya, 20 yıldır dere yataklarından topladığı ağaç kütüklerini sanat eserine dönüştürerek geçimini sağlıyor.

50 yaşındaki Mustafa Kaya, sabahın erken saatlerinde dere yataklarındaki kurumuş ağaç kütüklerini toplayarak başladığı mesaisini, dedesinden öğrendiği oymacılık sanatını Tekirdağ’ın park ve sokaklarında icra ederek sürdürüyor. Ağaç kök ve gövdelerinden meydana getirdiği heykel ve eşyalar ile 3 çocuk okutan Mustafa Kaya’nın seyyar sanat atölyesi görenleri şaşırtıyor. Kaya ise vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek Türkiye’nin birçok ilinin yanında Almanya, İsviçre gibi Avrupa ülkelerinden siparişler aldığını belirtiyor.

“Uğraşa uğraşa yapmaya başladım”

Küçüklüğünde dedesine bakarak oymacılığa merak saldığını ve ardından heykel sanatına yöneldiğini belirten Kaya, “Dedem sandık oymacılığı yapardı. Bende onun yanında bu işlerle uğraşırdım. Sandık işçiliği bittiği için ben de heykele merak sardım. Alaylı olarak kendi kendime öğrendim. Yapabilir miyim, becerebilir miyim diyerek uğraşa uğraşa yapmaya başladım. Şuan bana bir heykel yapmak basit geliyor. Önceden öyle değildi. Bir göz yaparken üç beş gün gidiyordu ama şimdi bir heykele başladığım zaman 15 - 20 dakikada suratını çıkarırım ya da bir günde komple bitiririm. Ağaçları da dere boylarından falan toparlıyorum. Eski, kurumuş ağaçları kullanıyorum. Büyük sel getirmişse onları çıkarıyorum. Geçimimi bundan sağlıyorum. Çocuklarımı üniversitede okuttum” dedi.

“Sanatı bilenlere de biraz destek çıksalar ya da yardımcı olsalar daha iyi olur”

Dünyanın bir çok ülkesine çalışmalarını yolladığını ifade eden Kaya, bu işle uğraşanlara biraz daha değer verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Oyma sanatını hala devam ettirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Yaşım 50 bundan sonra daha ne kadar yaparım onu bilemem. Öğrenmek isteyen kişiler de yok. Sanatı bilenlere de biraz destek çıksalar ya da yardımcı olsalar daha iyi olur. Turistler, yazarlar, gelip fotoğraf çektiriyor. Beni davet ediyorlar ama çocuklarım burada olduğu için gidemiyorum. Bu heykellerden Ankara’ya, Almanya’ya İsviçre’ye gönderdim” açıklamasını yaptı.

“Daha güzel takımlarım olsa daha iyi işler yaparım”

Yaptığı işi sokaklarda yapan tek kişi olduğunu vurgulayan Kaya, “Sokakta bu şekilde oyma yapan tek ben varım. Başka kimseyi göremezsiniz. O da imkansızlıklardan kaynaklanıyor. İmkanım olsa da büyük bir atölye tutsam, makinelerim olsa, daha güzel takımlarım olsa daha iyi işler yaparım” ifadelerini kullandı.

Yaptığı işi çok sevdiğini ve bu yaştan sonra başka bir yerde çalışamayacak durumda olduğunu söyleyen Mustafa Kaya, ömrü yettiği kadar işi yapmaya devam edeceğini belirtti.