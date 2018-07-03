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(ÖZEL) - Gaziantep'te beşiz bebeklerin ailesine destek sağlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2 çocuğun ardından beşizleri olan aileyi, bebeklerin tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2 çocuğun ardından beşizleri olan aileyi, bebeklerin tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Beşizlere altın takan Şahin, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve işsiz babalarına destek vereceklerini söyledi. Gaziantep'te 7 yıl önce evlenen Selda (6) ve Hüseyin (3) ismini verdikleri çocukları bulunan Sibel Esen (25) ve İbrahim Esen (28) çiftinin, 28 haftalıkken erken doğumla 1'i kız, 4'ü erkek beşizleri dünyaya geldi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 7 aylık ve ortalama 1 kilo ağırlığında, sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun ismi verildi. Erkek bebeklere ise 'Ahmet', 'Berat', 'Mesut' ve 'Selim' isimleri kondu. Beşizleri olan Esen çiftini, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Milletvekili Derya Bakbak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hastanede ziyaret etti. Ziyarette bebeklere altın takan ve aile ile sohbet eden Fatma Şahin, beşizlerin gerekli ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Daha önce üçüz ve dördüz bebeklere şahit olduğunu, beşizleri ise ilk kez gördüğünü söyleyen Fatma Şahin, "Bebeklerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çocuklarımız çok sağlıklılar. Doktorlarımız ve ekiplerine çok teşekkür ederiz. Çocuk çok önemli, aile çok önemli. Burada çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için gerekli her şey yapılıyor. Bizler de yerel yönetimler olarak ailenin ihtiyaçları doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa yapmaya ve bununla alakalı süreci takip etmeye geldik. 5 evladı büyütmek kolay değil, sosyal destek gerekiyor. Biz belediyeler olarak çeşitli projelerle her bebeğimize 'Hoş Geldin Bebek' diyerek gidiyoruz. Şimdi beşizimiz olunca bunu beş katına çıkarmak durumundayız. Her türlü desteği vereceğiz. Bebekler, bizim bebeklerimiz. İnşallah bebeklerimiz güzel bir şekilde yetişecekler" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------- - Beşiz bebekler - Fatma Şahin'in ziyareti - Bebeklere altın takılması - Fatma Şahin Röp. - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA) 196 MB

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