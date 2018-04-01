(Özel) Genç muhtar, mahallesinde kitap okuma kampanyası başlattı

Türkiye’nin en genç ikinci muhtarı olan Mehmet Kalem, ilk ve ortaokul çağındaki gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için başlattığı kitap okuma saati etkinliği büyük ilgi görüyor. Kitap okuma saatine mahalleli çocuklar katılırken aynı zamanda dede, oğlu ve torunu ile birlikte muhtarlık binasına kitap okumaya geliyor.

Türkiye’nin en genç ikinci muhtarı olan Kastamonu Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan okuma kampanyasına destek olmak, mahallesindeki ilk ve ortaokul çağındaki gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak, boş zamanlarını bilgisayar oyunları karşısında geçirmemelerini sağlamak amacıyla Kitap Okuma Saatini hayata geçirdi. Mahalle sakinleri, kitap okuma saatine çocukları ile birlikte katılırken, mahalle muhtarının başlattığı kitap okuma etkinliğine destek veriyor. Mahallenin en eski sakinlerinden 88 yaşındaki Remzi Tulumbacı da, öğrencilere örnek olmak için gençlerle birlikte muhtarlık binasına gelerek kitap okuyor.

Bunun yanı sıra Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem, mahallesindeki gençlere ayrıca teknolojinin nimetlerinden de yararlanmaları için muhtarlık bürosundaki bilgisayarı gençlerin hizmetine sundu. Gençlerin okul ödevlerine de yardımcı olmaya çalışan Muhtar Mehmet Kalem, derslerini yapmakta zorluk çeken veya anlayamadıkları bir konu olduğunda öğrencilere derslerinde de yardımcı oluyor. Her hafta düzenlediği kitap okuma saati etkinlik ile öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmalarını da sağlayan Muhtar Mehmet Kalem, bu sayede geçmişten beri gelen mahalle kültürünü de yaşatmaya çalışıyor.

Her hafta özellikle cuma akşamları yaklaşık 1,5 saat süren Kitap Okuma Saati öncesinde öğrencilerin cep telefonlarını toplayan Muhtar Mehmet Kalem, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra onlarla birlikte kitap okuyor. Ayrıca gençlerin kitap okuma saatine ilgi göstermesi içinde ikramlarda da bulunuyor.

“Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz”

Hayata geçirdiği kitap okuma saati etkinliği hakkında bilgiler veren Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem, gençler için ne yapabilirimi düşünmeye başladığında aklına ilk kitap okuma etkinliğinin geldiğini söyledi.

Kitap okumanın gençlere faydalı olacağını ve uyuşturucu madde kullanımının şuanda ilkokul ve ortaokul sıralarındaki gençlere kadar indiğini hatırlatan Muhtar Mehmet Kalem, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla böyle bir etkinlik düşündük. Gençlerimizin hepsi katılım sağlıyorlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu anda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı’nın başlatmış olduğu bir okuma kampanyası var. Bizler de mahallemizin genciyle, yaşlısıyla, bayanıyla erkeğiyle bu okuma etkinliklerimiz artarak devam edecek. Bütün kitlelere erişeceğiz. Mahallemizdeki herkesi okuma etkinliğine davet ediyorum. İlerleyen dönemlerde Yavuz Selim Mahallesi Okuyor diye etkinliğimize devam edeceğiz. Biz sadece burada kitap okumuyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. Okuldaki eksik noktalarında onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yazıcımız, bilgisayarımız var. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp gençlerimize eksik noktalarında yardımcı oluyoruz. Bir arkada, bir kardeş gibi burada hafta bir görüşüyoruz. Bir hafta boyunca neler yaptıklarını birbirilerine anlatıyorlar. Burada herkes birbiriyle kaynaşıyor. Birlik ve beraberlik oluyor. Etkinliğe ilk başladığımızda gençlerimizin çoğu birbirini tanımıyordu. Şimdi bir aile gibi oldular” dedi.

“Çocuklarımız bilgisayar, tablet ve telefon yüzünden kitap nedir bilmez oldular”

Mahalle Muhtarları Mehmet Kalem’in kitap okuma saati etkinliğini desteklediklerini ifade eden Öğrenci Velisi Turgut Akça ise, gençlik dönemlerinde kendilerini bu şekilde yönlendirecek büyüklerinin bulunmadığını söyledi.

Kitap okumaya oğlu ve yeğeni ile birlikte geldiğini ifade eden Akça, “Doğduğu zaman çocuğun eline veriyoruz telefonu tableti. Devir artık internet devri oldu. Çocuklar internet çocuğu oldu. Kitap nedir bilmez oldular. Devrin artık çok kötü olduğunu biliyoruz. Bize öncülük olmadı. Bizim zamanımızda bizim önümüze düşüp de okumanın daha iyi olduğunu veya okumak, okutmak için bizlere öncülük edenler olmadı. Muhtarımız bizim çocuklarımıza öncülük yapmak amacıyla güzel bir proje oluşturdu. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklarımızı getirmeye çalışıyoruz. Şu anda devrin internet devri olduğunu görüyoruz ama bu internetin çocuk yaşlara inmesi bizi rahatsız ediyor. Bu dönemdeki çocuklarımız internet çocuğu oldu. Biz elimizden geldiği kadar evde yasaklıyoruz telefonu olsun, bilgisayarı olsun ama ne kadar da olsa bu okuma projesini çok destekliyoruz. Bu projeden dolayı da çok teşekkür ediyoruz muhtarımıza” diye konuştu.