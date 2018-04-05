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- (özel görüntülerle)  MALTEPE'DE 5 KATLI BİNADA CAN PAZARI - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

- ALEV KAPANINDAN KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI * Maltepe'de 5 katlı binanın girişi katındaki işyerinde yangın çıktı.

- ALEV KAPANINDAN KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

* Maltepe'de 5 katlı binanın girişi katındaki işyerinde yangın çıktı.
* İş yeri alev alev yanarken yangına uykuda yakalananlar zor anlar yaşadı.
* Çok sayıda itfaiye ekibi mahsur kalanları kurtarmak için seferler oldu.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Giriş katındaki işyeri alev alev yanan binadakiler çocuklarını kucaklayarak kendilerini dışarı attı. Mahsur kalanları ise itfaiye kurtardı.
Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki marketteki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi.

DUMAN ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTILAR
Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuklarını kucaklayan bina sakinleri alev ve dumanlar arasında kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI
Can pazarının yaşandığı yangında bazı bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bina sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Binada mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale gelen yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Bu arada binadan çıkan bazı çocukların oyuncaklarının kucaklarında olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Alevlerden görüntü (ÖZEL)
-Binadan yükselen yoğun duman(ÖZEL)
-Binadan kendi imkanlarıyla çıkanlardan görüntü(ÖZEL)
-Yaşanan korku ve panik (ÖZEL)
-Hayvanın alan bina sakinin görüntüsü(ÖZEL)
-Bebekleriyle çıkan vatandaşların görüntü(özel)
-Mahsur kalanların görüntüsü(ÖZEL)
-İtfaiyenin söndürme çalışmaları
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Dumandan etkilenenlerin ambulansa konması
-Vatandaşlarla röp
-Çocukların oyuncaklarıyla çıkması
-Genel ve detay görüntüler

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