ÖZEL- Güvenç: ABD, bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor

"HER DİKTEYİ UYGULAYAN ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK"

ABD'nin kuru tehditlerle bir yere varamayacağını kaydeden Güvenç, şunları söyledi:

"Amerika'ya çağrımız şu; böyle boş ilerle, kuru tehditlerle bir yere varamazlar, dostluklara, ittifaklara zarar verirler ve sonuçta da kendileri kaybederler. Çünkü artık dünyada 'Kral çıplak' diyen bir lider var, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı var. Anlayacaklar diye düşünüyorum, onların yaptırımlarına karşı biz de yaptırım kararı açıkladık. Umarım, dilerim hep istediğimiz bu, Amerika'da da, Avrupa’da da sağ duyu galip gelsin . Yeni dünya düzenini anlasınlar, her dediklerini kabul eden, her söyledikleri dikteyi olduğu gibi uygulayan bir Türkiye yok. Artık o dönemler geride kaldı, biz kendi menfaatlerimizi savunmak zorundayız, halkımızın menfaatlerini savunmak zorundayız, bize saygı duymak zorundalar, işin özü bu."

Güvenç daha sonra partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'na geçerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

