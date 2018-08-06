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ÖZEL- Güvenç: ABD, bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ABD'nin uzun zamandır Türkiye'ye karşı kendisine yakışmayan bir tutum içinde olduğunu belirterek, "Önce Suriye’de terör örgütleriyle iş birliği yaptı, arkasından Halk Bankası davası komplosunu kurdular.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ABD'nin uzun zamandır Türkiye'ye karşı kendisine yakışmayan bir tutum içinde olduğunu belirterek, "Önce Suriye’de terör örgütleriyle iş birliği yaptı, arkasından Halk Bankası davası komplosunu kurdular. En son da bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor" dedi.
Celalettin Güvenç, memleketi Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret eden Güvenç, burada vatandaşlar sohbet edip, hizmeti ne kadar sürede aldıklarını sordu, ardından Nüfus Müdürü Recep Gizlenci'den bilgi aldı.

"KENDİ BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMAYAN TAVIRLAR İÇERİSİNDE"
Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celalettin Güvenç, Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alan ABD'nin yanlış yaptığını söyledi. Güvenç, şöyle devam etti:
"Bir hukuk devleti, müttefikine karşı böyle davranmaz ama uzun süredir Amerika kendi büyüklüğüne yakışmayan, NATO müttefikliğine yakışmayan tavırlar içerisinde. Önce Suriye’de terör örgütleriyle iş birliği yaptı bütün uyarılarımıza karşın, arkasından Halk Bankası davası komplosunu kurdular. En son da bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor, yakışmayacak şekilde açıklamalarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye, bu tür işlere pabuç bırakmaz, bunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye; Amerika’ya da, Avrupa’ya da şunu öneriyor. Herkesin kazanacağı karşılıklı saygıya dayalı ve herkesin kazancına dayalı bir sistem kurmamız lazım. Buna alışacaklar, bu noktaya gelecekler, buna gelmek zorundalar. Çünkü Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyaya şunu gösterdi. Türkiye, milli menfaatlerini kim olursa olsun onlara karşı korur, dostluklarını korur ama alternatif siyasetler, alternatif ilişkiler konusunda da kararlıdır."

"HER DİKTEYİ UYGULAYAN ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK"
ABD'nin kuru tehditlerle bir yere varamayacağını kaydeden Güvenç, şunları söyledi:
"Amerika'ya çağrımız şu; böyle boş ilerle, kuru tehditlerle bir yere varamazlar, dostluklara, ittifaklara zarar verirler ve sonuçta da kendileri kaybederler. Çünkü artık dünyada 'Kral çıplak' diyen bir lider var, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı var. Anlayacaklar diye düşünüyorum, onların yaptırımlarına karşı biz de yaptırım kararı açıkladık. Umarım, dilerim hep istediğimiz bu, Amerika'da da, Avrupa’da da sağ duyu galip gelsin . Yeni dünya düzenini anlasınlar, her dediklerini kabul eden, her söyledikleri dikteyi olduğu gibi uygulayan bir Türkiye yok. Artık o dönemler geride kaldı, biz kendi menfaatlerimizi savunmak zorundayız, halkımızın menfaatlerini savunmak zorundayız, bize saygı duymak zorundalar, işin özü bu."
Güvenç daha sonra partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'na geçerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Celalettin Güvenç'in vatandaşlarla sohbet etmesi

- Nüfus Müdürlüğüne girmesi

- Recep Gizlenci'yi ziyaret etmesi

- Nüfus Müdürlüğü'nden ayrılması

- Açıklama yapması

- Partide vatandaşları dinlemesi

(KJ: Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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