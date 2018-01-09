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Özel güvenlik görevlisi sayısı 1.5 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:51 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE'de 283 bin çalışan olmak üzere özel güvenlik sertifikasına sahip kişi sayısı 1 milyon 556 bin 250'ye ulaştı. Çalışan özel güvenlik sayısı polis sayısını geçmesi ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca özel güvenlik görevlileri Türkiye genelinde eğitime alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de 1435 güvenlik şirketi ile 444 özel güvenlik eğitim kurumu bulunuyor. Özel güvenlik sertifikası bulunan kişi sayısı ise 1 milyon 556 bin 250. Bunlardan 1 milyon 58 bin 626'sı özel güvenlik kimlik kartı alırken, aktif çalışan sayısı 283 bin 431. Bu rakam, 270 bine yakın emniyet personeli sayısından da fazla. Bunlar, 95 bin 577 noktada görev yaparken, 291 kişinin de korunması da özel güvenlikler tarafından yapılıyor.

Kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kolluk kuvvetleriyle ilişkinin geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla eğitime alınıyor. Bu eğitimlerden biri de Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriliyor. Polis Başmüfettişleri 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cengiz Kırmızıgül ve 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ay tarafından verilecek eğitim 3 gün sürecek.

ÖZEL GÜVENLİK BİR İHTİYAÇ OLDU

Cengiz Kırmızıgül, 2006 yılında özel güvenlik şube müdürü olduğunu ve o yıl Türkiye'de çalışan özel güvenlik sayısı 180 bin civarındayken bu rakamın 280 bini geçtiğini söyledi. Kırmızıgül, güvenliğin bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Devletin temel görevlerinden birinin de güvenlik olduğunu ifade eden Kırmızıgül, şöyle konuştu:

"Ama gerek eğitim, gerek adalet, gerek sağlık gibi birimlerde de devletimiz zaten elinden geleni yapıyor. Güvenlikte de tabiî ki polis ve jandarma gibi kolluk birimlerimiz var ama artık ülke nüfusu, insanların topluca yaşadığı alanlar o kadar çok genişledi ki 20 yıl önceki şehrinizin yoğunluğuna baktığınızda o zamanki halimizle şimdiki halimiz arasında çok ciddi bir fiziki farklılık var. Devlet de doğal olarak bunların hepsine yetişemiyor. Dolayısıyla özel güvenlik de buradaki ihtiyaçtan dolayı devreye girmiş oldu."

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