HABER

(Özel Haber) 100 yıl önce gelinlerin hayaliydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Maraş işi tekniği ile işlenen ve tahmini süresi bir asır olduğu düşünülen tarihi gelinlik, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nde bulunan müzede sergileniyor.Anadolu’nun gelenek ve görenekleri arasında önemli yer tutan, özellikle genç kızların hayallerini süsleyen gelinlik geleneği çok eski tarihlere kadar dayanıyor.

(Özel Haber) 100 yıl önce gelinlerin hayaliydi

Maraş işi tekniği ile işlenen ve tahmini süresi bir asır olduğu düşünülen tarihi gelinlik, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nde bulunan müzede sergileniyor.
Anadolu’nun gelenek ve görenekleri arasında önemli yer tutan, özellikle genç kızların hayallerini süsleyen gelinlik geleneği çok eski tarihlere kadar dayanıyor. 100 yıl önce Maraş işi tekniği ile işlenen bir gelinlik de günümüze kadar orijinal hali hiç bozulmadan ulaşmış durumda. Günümüze kadar ulaşan ve ender bulunan tarihi gelinlik, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü içerisindeki müzede sergileniyor. Konuyla ilgili Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Durna Gülşen, Maraş işi tekniğinin sergilenen asırlık gelinlikte hayat bulduğunu söyledi. Müdire Gülşen, konuşmasının devamında, "Gelinlik okulumuza sanatseverler tarafından hediye edildi. Tahmini süresi 100 yıl diye düşünüyoruz. Çünkü kumaşın dokusunu incelediğimizde anladık. Şu an müzemizde sergilenmekte. Gelen, gezen konuklarımıza göstermekteyiz. Maraş işi tekniği ile yapılmış bir gelinlik. Eskiden böyle el emeği, göz nuru eserler gelin olacak kızımızın gelin olmadan evvel yapıp, hazırladığı ve giydiği kıyafetlermiş. Tek tek, ilmek sayarak, ip sayarak, iğne ile kuyu kazarcasına çok zorlu ve meşakkatli el sanatlarımızdan olan Maraş işi tekniği, hakikaten bu güzel gelinlikte hayat bulmuş" diye konuştu.

(Özel Haber) 100 yıl önce gelinlerin hayaliydi

(Özel Haber) 100 yıl önce gelinlerin hayaliydi

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYTE’de ’Güvenli İnternet’ anlatıldı

İYTE’de ’Güvenli İnternet’ anlatıldı

Vali Tutulmaz Emirdağ Devlet Hastanesini ziyaret etti

Vali Tutulmaz Emirdağ Devlet Hastanesini ziyaret etti

Diyarbakır’da teröristlerin sığınağından çıktı! Gizlenme ağı…

Diyarbakır’da teröristlerin sığınağından çıktı! Gizlenme ağı…

Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

Ev kadınları, Afrin’deki askerler için boyunluk ördü

Ev kadınları, Afrin’deki askerler için boyunluk ördü

Mamak’taki çalışmaları yerinde incelediler

Mamak’taki çalışmaları yerinde incelediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.