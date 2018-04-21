FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi şehit eden darbecilerin ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması, Sertbaş ailesini sevindirdi. Şehit Muhtar Mete Sertbaş’ın eşi, "Davadan çıkan karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü. Mete ve bütün şehitlerimiz rahat uyusun" dedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş şehit oldu. Acıbadem’deki Türk Telekom binasının işgali ve muhtar Mete Sertbaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin görülen davada mahkeme, 7 sanığı 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, 33 er hakkında ise 7’şer kez müebbet hapis cezası verdi.

"Bütün Acıbadem yasta"

Kararın ardından İHA muhabirlerine konuşan Şehit Mete Sertbaş’ın eşi 2 çocuk annesi Rahşan Sertbaş, "O gün korkunç bir geceydi. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Hain darbeciler bizi mahvetti. Türk Telekom’da Acıbadem’de biz böyle bir şey görmedik, çok üzgünüm. Eşim, o gün evden gelen bir telefon üzerine çıktı. Vatanı, bayrağı için kendini feda etti. Acıbadem’i çok seviyordu. Acıbadem’de doğdu, Acıbadem’de büyüdü. Yani ben ne kadar üzüntülüysem bütün Acıbadem yasta" dedi.

Şehit eşi Rahşan Sertbaş, darbe girişimi gecesi evden çıkan eşini merak ettiğini ve aradığını söyleyerek, "Telefonda bir ses. ‘Mete’ dedim. ‘Mete öldü, öldü’ diye bağırdılar. Herkes tabi başındaymış, herkes şoktaymış ve benim hiçbir şeyden haberim yok, evdeyim. Çok kötüydü o gün, hiç hatırlamak bile istemiyorum. Allah bir daha kimseye göstermesin" diye konuştu.