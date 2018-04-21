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(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi şehit eden darbecilerin ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması, Sertbaş ailesini sevindirdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi şehit eden darbecilerin ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması, Sertbaş ailesini sevindirdi. Şehit Muhtar Mete Sertbaş’ın eşi, "Davadan çıkan karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü. Mete ve bütün şehitlerimiz rahat uyusun" dedi.
FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş şehit oldu. Acıbadem’deki Türk Telekom binasının işgali ve muhtar Mete Sertbaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin görülen davada mahkeme, 7 sanığı 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, 33 er hakkında ise 7’şer kez müebbet hapis cezası verdi.

"Bütün Acıbadem yasta"
Kararın ardından İHA muhabirlerine konuşan Şehit Mete Sertbaş’ın eşi 2 çocuk annesi Rahşan Sertbaş, "O gün korkunç bir geceydi. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Hain darbeciler bizi mahvetti. Türk Telekom’da Acıbadem’de biz böyle bir şey görmedik, çok üzgünüm. Eşim, o gün evden gelen bir telefon üzerine çıktı. Vatanı, bayrağı için kendini feda etti. Acıbadem’i çok seviyordu. Acıbadem’de doğdu, Acıbadem’de büyüdü. Yani ben ne kadar üzüntülüysem bütün Acıbadem yasta" dedi.
Şehit eşi Rahşan Sertbaş, darbe girişimi gecesi evden çıkan eşini merak ettiğini ve aradığını söyleyerek, "Telefonda bir ses. ‘Mete’ dedim. ‘Mete öldü, öldü’ diye bağırdılar. Herkes tabi başındaymış, herkes şoktaymış ve benim hiçbir şeyden haberim yok, evdeyim. Çok kötüydü o gün, hiç hatırlamak bile istemiyorum. Allah bir daha kimseye göstermesin" diye konuştu.

"Adalet yerini buldu"
Darbeci askerlerin ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin Sertbaş, "Hakim, çok güzel bir karar verdi. Ben de ilahi adalet yerini buldu diyorum. İçimiz rahat. Eve geldim. Çocuklarıma sarıldım. ‘Geçmiş olsun, gözümüz aydın. Herkes hak ettiği cezayı aldı’ dedim. İdam beklerdik. İdamlarını istiyorum içimiz tam da rahat değil ama bu karar da yüreğimize su serpti" dedi.

"Mete’min kanı yerde kalmadı"
"15 Temmuz darbe gecesi vatanı için dışarı çıkan şehit eşim, Mete’min kanı yerde kalmamıştır" diyen şehit eşi, "Vatanımıza, bayrağımıza göz diken vatan hainleri gereken cezayı almıştır. Bu vatan hainleri idam edilmeliydi. Onların nefes alması bile bu vatan topraklarına ihanettir diye düşünüyorum. Onların idam edildiği gün ben ve çocuklarım ile Türk halkının bayramı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"
Sertbaş, ülkeye oynanan oyunların sürdüğünü kaydederek, "Askeriyenin, siyasetin içerisinde bu aktörler daha temizlenmemiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bunların en kısa sürede araştırılarak cezalandırılmasını istiyorum. Gün geçtikçe FETÖ operasyonları sulandırılıyor, bu da bizim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin canını yakıyor. Devletimizden Allah razı olsun, devletimize zeval vermesin. Davadan çıkan karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü. Mete ve bütün şehitlerimiz rahat uyusun" dedi.
Öte yandan Acıbadem Mahallesi Muhtarı Şehit Mete Sertbaş’ın Acıbadem’de muhtarlığa ilk adaylığını koyduğunda çekildiği ilk fotoğrafı ile fotoğrafta giydiği ceketi görüntülendi. Şehidin ayakkabılarını çıkaran eşi, giymeye nasip olmadığını söyleyerek duygu dolu anlar yaşadı.

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"

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(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"
2 / 6

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"
3 / 6

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"
4 / 6

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"
5 / 6

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"
6 / 6

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"

(Özel Haber) 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın eşi: "Karar, çocuklarımın yüzünü güldürdü"
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