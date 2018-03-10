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(Özel Haber) ALL hastası minik Alper’in polislik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:11 | Son Güncelleme

İstanbul’da 3 yaşında Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı konulan ve hastalığı son aşamasında bulunan 7 yaşındaki Alper İlker Kazar’ın polis olma hayali İstanbul Emniyet Müdürü Dr.

İstanbul’da 3 yaşında Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı konulan ve hastalığı son aşamasında bulunan 7 yaşındaki Alper İlker Kazar’ın polis olma hayali İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla gerçekleşti.
İstanbul’da yaşayan Dilek Yanık’ın 7 yaşındaki oğlu Alper İlker Kazar’a 3 yaşındayken Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı konuldu. 4 yıldır hastalıkla mücadele eden minik Alper, artık hastalığın son aşamasına geldi. Oğlunun hastalığının başladığı yaşlardan bu yana polis olmak istediğini bilen anne Dilek Yanık, bir yazıyla kaymakamlıktan yardım istedi. Gelen yazı üzerine harekete geçen kaymakamlık, annenin talebini İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Özel Harekat kıyafeti dikildi
Yazı sonrası annenin yardım sesini duyan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, minik Alper’in polis olma isteğinin yerine getirilmesi için talimat verdi. Aileyle irtibata geçen ekipler ilk olarak minik Alper’e göre özel harekat kıyafeti diktirdi. Aileyle bir araya gelen ekipler üniformayı giyen Alper’in mutluluğuna ortak oldu.

Önce denize açıldı, sonra polis merkezine giderek telsizlere cevap verdi
ALL hastası minik Alper ilk olarak Deniz Şube Müdürlüğüne götürülerek, polis botuyla denize açıldı. Deniz üzerinde kontrollü bir şekilde bot kullanan Alper daha sonra merkeze götürülerek, polis ağabeylerinden bilgiler aldı. Gelen telsiz konuşmalarına cevap veren ALL hastası minik Alper, 3 yaşında hayal ettiği polisliğe adım atmış oldu.

Polis helikopterine bindi
Polisliğin her alanını görme fırsatı bulan minik Alper, Tuzla’ya inen Havacılık Şubeye bağlı helikoptere bindi. Minik Alper’in rahatsızlığından dolayı heyecanlanma tehlikesine karşı helikopter havalanmadı. ALL Hastası Alper, helikopter ve havacılık hakkında bilgiler aldı. Sonrasında ise Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne getirilen Alper, zırhlı arabaya binerek polis abileriyle birlikte tur attı. Araç hakkında bilgiler alan minik Alper siren çaldı.

ALL Hastası Alper’in hayali gerçek oldu
Annesinin mektubu sonrasında İstanbul Emniyet Müdürünün talimatıyla bir günlük polis olan ve bütün birimler hakkında bilgiler alıp araca binen ALL hastası Alper’in hayali gerçek oldu. Hastalığın son aşamasında olan minik Alper, günün sonunda ise polis ağabeylerine teşekkür ederek mutlu bir şekilde evine gitti.

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