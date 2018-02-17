(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir koyun 5 kuzu doğurdu.

Çan ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Kulfal köyünde 10 yaşından beri koyun yetiştiriciliği yapan Ekrem Deniz’in (69) Sakız cinsi koyunu, bir batında 3’ü siyah 2’si beyaz olmak üzere 5 kuzu doğurdu. 30 koyunu olduğunu ifade eden Ekrem Deniz, sürüsünde bulunan bir koyunun bir batında 5 kuzu doğurduğunu söyledi. 3 tanesinin siyah, 2 tanesinin beyaz renkli olduğunu belirten Deniz, Sakız cinsi koyununun 5 kuzu doğurmasına kendisinin de şaşırdığını söyledi.