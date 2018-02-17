HABER

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 09:04 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir koyun 5 kuzu doğurdu.Çan ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Kulfal köyünde 10 yaşından beri koyun yetiştiriciliği yapan Ekrem Deniz’in (69) Sakız cinsi koyunu, bir batında 3’ü siyah 2’si beyaz olmak üzere 5 kuzu doğurdu.

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir koyun 5 kuzu doğurdu.
Çan ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Kulfal köyünde 10 yaşından beri koyun yetiştiriciliği yapan Ekrem Deniz’in (69) Sakız cinsi koyunu, bir batında 3’ü siyah 2’si beyaz olmak üzere 5 kuzu doğurdu. 30 koyunu olduğunu ifade eden Ekrem Deniz, sürüsünde bulunan bir koyunun bir batında 5 kuzu doğurduğunu söyledi. 3 tanesinin siyah, 2 tanesinin beyaz renkli olduğunu belirten Deniz, Sakız cinsi koyununun 5 kuzu doğurmasına kendisinin de şaşırdığını söyledi.

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınırda 50 yıldır demir dövüp ekmeğini çıkartıyor

Sınırda 50 yıldır demir dövüp ekmeğini çıkartıyor

Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

(Özel haber) Şekersiz lokuma Araplardan büyük rağbet

(Özel haber) Şekersiz lokuma Araplardan büyük rağbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.