(Özel Haber) Bursa’da arı ölümleri artarak devam ediyor

Bursa’da geçtiğimiz haftalarda çamur yağmasından dolayı başlayan arı ölümleri artarak devam ediyor. Kovanlarında arı kalmayan bal üreticileri yardım bekliyor.

Bursa’da ansızın toplu arı ölümleri görülmeye başlanmış, daha sonra bunun farklı şehirlerde de yaşandığı ortaya çıkmıştı. Arıcıların kovanlarındaki peteklerin yüzde 70’i yok oldu. Boşalan petekler kovanların dışına çıkarıldı. Peteklerden adeta bir dağ oluştuğu görüldü. Bal üreticileri, "Ölümlerle ilgili farklı fikirler ortaya atılsa da net bir bilgi yok. Ölen arıları tahlile gönderdik. Gelecek tahlil neticesini bekliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Toplu arı ölümlerinin olduğu kovanlarda incelemelerde bulunan Bursa Arıcılar Birliği Başkanı Selami Sezgin, "Bursa’da toplu arı ölümleri devam ediyor. Bizim net bir tahminiz olmamakla birlikte ölümlerin tarım ilaçlarından olduğunu düşünüyoruz. Aşırı derecede arı ölümü mevcut. İnşallah bu ölümler bir an önce biter de arıcılarda rahat bir nefes alır. Tarımla uğraşan arkadaşlardan ricamız, ağaçlara ilacı arının yaylım saati olan sabah saatlerinde atmasınlar. Akşam saat 5’den sonra atsınlar" dedi.

450 kovanı olan Necdet Açık, "Arı ölümleri 15 gündür devam ediyor. Bende her biri 8 petekli 450 kovan arı vardı. Bu kovanların yüzde 70’i telef oldu. Kovanlardan çıkarttığım boş peteklerden bir dağ oluştu. İlgili mercilerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.