(Özel Haber) Çocukların suyla oyunu görevliye zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde parktaki oyun grubunu suyla yıkamaya çalışan görevli, çocukların hortumun önüne gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Görevlinin kovalamaya çalıştığı çocuklar, baştan aşağı ıslanarak eğlenirken, sıcak havada serinlemenin de keyfini yaşadı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde belediyede çalışan park görevlisi, toz ve toprak nedeniyle kirlenen parkı yıkamak için musluğa hortumu taktı. Oyun grubunun etrafını yıkamaya çalışan görevli, bir anda etrafını saran çocuklar nedeniyle zor anlar yaşadı. Görevlinin ikazına rağmen oyun grubunun yanından ayrılmayan çocuklar, hortumdan gelen suyun önüne geçti. Görevlinin ikaz ve çabalarına rağmen hortumdan gelen suyun önünde duran çocuklar baştan aşağı ıslandı. Tüm çabalarına rağmen çocukları uzaklaştıramayan görevli, etrafa su sıkarak çocukların serinlemesine izin verdi. Çocuklar, parkta eğlenirken sıcak havada serinlemenin de keyfini sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu
Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum