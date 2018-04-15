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(Özel Haber) Çocukların suyla oyunu görevliye zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde parktaki oyun grubunu suyla yıkamaya çalışan görevli, çocukların hortumun önüne gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde parktaki oyun grubunu suyla yıkamaya çalışan görevli, çocukların hortumun önüne gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Görevlinin kovalamaya çalıştığı çocuklar, baştan aşağı ıslanarak eğlenirken, sıcak havada serinlemenin de keyfini yaşadı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde belediyede çalışan park görevlisi, toz ve toprak nedeniyle kirlenen parkı yıkamak için musluğa hortumu taktı. Oyun grubunun etrafını yıkamaya çalışan görevli, bir anda etrafını saran çocuklar nedeniyle zor anlar yaşadı. Görevlinin ikazına rağmen oyun grubunun yanından ayrılmayan çocuklar, hortumdan gelen suyun önüne geçti. Görevlinin ikaz ve çabalarına rağmen hortumdan gelen suyun önünde duran çocuklar baştan aşağı ıslandı. Tüm çabalarına rağmen çocukları uzaklaştıramayan görevli, etrafa su sıkarak çocukların serinlemesine izin verdi. Çocuklar, parkta eğlenirken sıcak havada serinlemenin de keyfini sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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