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(Özel Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 milyon haneye karaçam tohumu ile mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ormancılık Günü nedeniyle göndereceğini söylediği mektup içinde karaçam tohumları ailelere ulaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ormancılık Günü nedeniyle göndereceğini söylediği mektup içinde karaçam tohumları ailelere ulaşmaya başladı. Çevreci nesiller için 23 milyon adet karaçam tohumu, PTT tarafından sahiplerine ulaştırılıyor.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü münasebetiyle Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenen “Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye” buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Çevrecilikten ve yeşil dostu yönetimden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının PTT vasıtasıyla 23 milyon haneye bir mektup göndereceğini ve bu mektupların içinde karaçam tohumu bulunacağını belirtmişti. Mektuplar ve tohumlar PTT çalışanları tarafından ailelere ulaştırılmaya devam ediyor.
Mektupları ulaştıran postacılar, "Halkımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz ve devletimize teşekkür ediyoruz’’ açıklamalarıyla vatandaşların kapıların çaldı. Proje hakkında konuşan esnaf, "Devletimiz iyi şeyler yapıyor, su ve orman varsa hayat var diyoruz" ifadelerini kullandı.

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