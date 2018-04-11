(Özel haber) Denize atlayan kadını kurtaran işçi konuştu

Tekirdağ’da denize atlayan kadını kurtaran belediye personeli "Hiç düşünmeden, insanlık görevidir diye atladım" dedi.

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil dolgu alanında çitleri aşan H.K. (22) kendisini denize attı. Kadının denize atladığını gören Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Gürkan Güney, suya atlayarak H.K.’yı kurtardı. Vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarılan H.K. sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Hiç düşünmeden, insanlık görevidir diye direkt atladım"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Gürkan Güney, hiç düşünmeden atladığını belirterek, "Sabah çalıştığımız saatlerde bir telaş oldu burada. Gelip baktığımızda kadının denize düştüğünü fark ettik, yüz üstü yatıyordu. Hiç düşünmeden, insanlık görevidir diye direkt atladım denize ve çıkarttık. Allah razı olsun arkadaşlar da yardımcı oldu. İnşallah kendisi de iyi bir şekilde tedavisini görür sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkar. Burası bayağı kalabalıktı. Ben atladıktan sonra bir arkadaş yardımcı olmaya çalıştı baktı çıkaramayacağız ardından o da üstünü çıkartıp atladı. Bu şekilde ip atarak çıkarttık, kurtardık" dedi.

H.K.’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.