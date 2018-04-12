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(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:06 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli dev geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda çalışmalar devam ederken, çökme riskiyle karşı karşıya kalan yalının son durumu havadan görüntülendi.İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli dev gemi, Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli dev geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda çalışmalar devam ederken, çökme riskiyle karşı karşıya kalan yalının son durumu havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli dev gemi, Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Geminin çarpmasıyla büyük hasar meydana gelen yalı tadilat yapılmasını beklerken, yalının son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yalıdaki büyük hasar görülürken, bir bölümünün denize doğru kaydığı görülüyor.

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi

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(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi
2 / 6

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi
3 / 6

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi
4 / 6

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi
5 / 6

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi
6 / 6

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi

(Özel Haber) Dev geminin çarptığı yalının son durumu havadan görüntülendi
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