(Özel Haber) Devletin verdiği kömürü çöpe attılar

Şanlıurfa’da devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen kömür torbaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çöpe atıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Devteşti Mahallesindeki bir sokakta devletin fakir ailelere ücretsiz dağıttığı kömür torbaları çöpe atılmış halde bulundu. Maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşlar, Ekim ayında devletin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşa Vakıfları aracılığıyla dağıttığı ücretsiz kömürü almak için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Kömür torbalarını almak isteyen vatandaşlar, zaman zaman izdihama bile neden olurken şubat ayında kömürlerin çöp konteynırının yanına atılması tepki çekti. Vatandaşlar, “İnsanlar kömür bulamazken bazıları çöpe atıyor” diyerek tepki gösterdi.
Üzerinde “Sosyal Yardım Amaçlıdır. Para ile satılmaz” ibaresi bulunan kömür torbalarının kim ya da kimler tarafından atıldığı ise öğrenilemedi.
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