(Özel haber) Dudullu-Bostancı minibüsçüleri kazançlarını Mehmetçik’e bağışladı

İstanbul Dudullu-Bostancı hattında çalışan 80 minibüsçü iki günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Pankartı gören yolcular Mehmetçik Vakfı’na destek olmak için fazla para verdi.

Dudullu- Bostancı hattındaki minibüs şoförleri Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla 2 günde kazandıkları hasılatın tamamını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Araçlarının üzerine ‘Bugünkü kazancımız göz bebeğimiz Mehmetçiğimize bağışlıyoruz’ şeklinde pankart asan minibüsçülere vatandaştan da destek geldi. Pankartı gören minibüs yolcuları Mehmetçik Vakfı’na destek olmak için fazla para verdi. 2 gün sonunda toplanan para Mehmetçik Vakfı’na gönderilecek.

Minibüs şoförü İsmail Köksal, "Cephede savaşan bütün Mehmetçiğe Allah’tan yardım ve zaferler nasip etmesini niyaz ediyoruz. Allah Mehmetçikten razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Dualarımızla destek olduğumuz Mehmetçiğimize bu sefer maddi olarak destek olmak istedik. İki günlük kazancımızı göndermeye karar verdik. Allah onları ayaklarına taş değdirmesin. Atıklarını isabetli kılsın" dedi.

Yolcuların fazla para verdiğini söyleyen Murtaza Paşaoğlu, "Çok iyi bir şey, yolcularımız da fazladan fazladan para veriyorlar. Onları da ayırıyoruz. Onları da yolcularımız adına vereceğiz. Çoktan yapılması gereken bir şeydi bu, yaptılar iyi oldu" şeklinde konuştu.