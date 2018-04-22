(Özel Haber) Eski kapı ve sandıkları sanat eseri haline getiriyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde topladığı eski kapı ve sandıkları Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle işleyerek, antik ahşap oymacılık sanatını en güzel şekilde sergileyen Mehmet Şerif Akgün, ürünlerini hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlıyor.

Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Şerif Akgül, kendine ait evin bahçesinde kurduğu atölyede, hurdaya ayrılmış eski kapı ve sandıklardan sanat eseri oluşturuyor. Çocuk yaşlarda hobi olarak ilgilendiği ahşap oymacılık sanatını emekli olduktan sonra profesyonel olarak yapmaya başlayan Akgül, bu sanatın yok olmaması için hünerlerini oğlu ve torununa da öğretiyor. Eski kapı ve sandıkları sanat eseri haline getirdikten sonra internetten satışını gerçekleştiren Akgül, sattığı ürünlerin yoğun talep bulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Şerif Akgün, “Sanatımızın adı ahşap oymacılığı. Ecdadımızın yaptığı sanatı yıllar sonra tekrar ediyoruz. Odun olmaktan kurtardığımız 100 yıllık özel çivili kapıları alarak, ecdadımızın sanatını bu kapılar ve sandıklar üzerinde yaşatmaya çalışıyoruz. İnsan bu tarihi kapıları odun yapıp yerlerine demir kapılar yapıyorlar. Bizde bu kapıları Osmanlı ve Selçuklu figürleriyle oyarak çeşitli yerlerde kullanılsın diye tekrar yaşatma amacıyla uğraşıyoruz. Hiçbir eğitim almadım. Çoban ressam derler ya hani bende bu sanatı kütüphaneye gidip kitaplara bakarak, araştırarak öğrendim. Bu kapı ve sandıkları işleyerek, sanatımızı geliştirdik. Anadolu’nun birçok iline gidip bu tarihi kapıları arıyoruz, hatta hurdacılarla görüşüyoruz ama maalesef artık bitiyor. Evler beton, kapılar ise artık demirden yapılıyor” diye konuştu.

Kapıların üzerlerine Türk ve İslam motiflerini işlediğini ayrıca Türk büyüklerini kapı ve sandık üzerine oyma işlemiyle yerleştirdiğini söyleyen Mehmet Şerif Akgün, “Kapılarımızda gördüğünüz figürler, Selçuklu ve Osmanlı’ya ait motiflerdir. Kapılar bize ham olarak gelir. Hiç bir süslemesi olmuyor. Önce boyalarla çiziyorum. Daha sonra tamamen elle oyuyorum. Ben Selçuklu ve Osmanlı sanatına bağlı kalarak çalışıyorum. Bu işe başlarken önce boyama tarzında çalıştım. Sonra oymayı denedim. Daha güzel oldu. Büyük ilgi gördü ve daha çok tutuldu. Şimdi oğluma ve torunuma öğrettim. Şimdi onlarla çalışıyoruz. Hazırladığımız kapıları alanlar masa olarak kullanıyorlar. Daha küçük kapaklar var, bunları da vatandaşlar ya orta sehpası yapıyorlar ya da duvar süslemesinde kullanıyorlar. Oğlum ve torunum devam ederse bu sanatta ailemizde sürmeye devam edecek. Fakat çevremde 20 yıldır burada sen ne yapıyorsun şu sanatı bize de öğret diyen bir kişi olmadı” diye konuştu.