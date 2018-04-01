(Özel Haber) İstanbul’da işçilerin ölümle dansı kamerada

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Sultangazi Gazi Mahallesi 1347. Sokak’ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, ölüme adeta davetiye çıkarttı. Çevredeki binalarda yaşayanların da tedirgin olduğu olayda, işçilerin hayatlarını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.