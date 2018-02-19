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(Özel haber) Kadınların imdadına ‘Dertli Ağacı’ koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:19 | Son Güncelleme

İzmir’de Buca Belediyesinin açtığı Anneler Kulübünde ‘Dilek Ağacı’nın yanı sıra ‘Dertli Ağacı’ da bulunuyor.

İzmir’de Buca Belediyesinin açtığı Anneler Kulübünde ‘Dilek Ağacı’nın yanı sıra ‘Dertli Ağacı’ da bulunuyor. Kulüpte hem güzelleşip hem de sosyalleşen kadınlar, eğer psikolojik destek almak istiyorlarsa sorunlarını yazıp ‘Dertli Ağacı’na asıyor, belediye ise kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.
İzmir’de Buca Belediyesi tarafından açılan Anneler Kulübüne gelen kadınlar, hem güzelleşiyor hem de sosyalleşiyor. Boş zamanlarında ya da çocuklarını ‘Pırlanta Merkezi’ne bıraktıklarında soluğu Anneler Kulübünde alan kadınlar, çay ve kahvelerini yudumlayıp diğer kadınlarla sohbet etme olanağı bulunuyor, aynı zamanda Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Neslihan Küçüksüslü’ye saç ve makyajlarını yaptırıyor. Kadınların bolca kitap okuduğu kulüpte dikkat çeken bir diğer konu ise ‘Dertli Ağacı’. Kulübün ‘Dertli’ ve ‘Dilek’ ağaçları kadınların umut noktalarından biri oldu. ‘Dilek Ağacı’na hayallerini yazan kadınlar, ‘Dertli Ağacı’na ise kişisel sıkıntılarını yazıp asabiliyor. ‘Dertli Ağacı’na yazdığı nota telefon numarasını da ekleyen kadınlara bir gün sonra belediyenin sosyoloğu tarafından dönüş yapılıyor ve randevu verilerek ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor.
Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi Sorumlusu Sinem Aksungur, “’365 gün annelerimizi şımartıyoruz’ sloganı ile açılan Anneler Kulübümüzde, her gün kadınlara saç bakımı, fön ve makyaj hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda annelerimiz buraya gediğinde Pırlanta Merkezimize çocuklarını emanet edip çok daha kaliteli vakit geçirme imkanı buluyor. Onlar çocuklarını beklerken burada kitap okuyor, çay ve kahvelerini yudumluyor, diğer kadınlarla sohbet ediyor. Ayrıca günlük aktivitelerini yapmak üzere bir yere giderken buraya gelip saçlarını ve makyajlarını yaptırıyorlar. Burada ‘Dertli Ağacı’ ve ‘Dilek Ağacı’ olarak iki ağacımız var. Kadınlar, bir ağaca dileklerini yazarken, diğerine özel sıkıntılarını yazıyor. Psikolojik destek almak isteyen kadınlar oluyor. Biz de onları Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezine yönlendirip sosyolog ve psikolog eşliğinde yardımcı oluyoruz” dedi.
Anneler Kulübünde şımartıldıklarını belirten kadınlar, ‘Dertli Ağacı’nın sıkıntılarını söze dökemeyen ve yardım almak isteyen kadınlar için umut noktası olduğunu söyledi.

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