(Özel haber) Kahramanmaraşlı girişimci mobil güneş enerji santrali üretti

Kahramanmaraş’ta girişimci iş adamı, gezici mobil güneş enerji sistemi ve 360 derece dönebilen güneş enerji paneli tasarladı. Mobil güneş enerji sistemi özellikle gezici tarım işçileri için ücretsiz elektrik imkanı sağlayacak.

Kahramanmaraş’ta girişimci iş adamı Bilal Kılıçaslan, güneşi takip edebilen güneş enerjisi ve mobil güneş enerji sistemi yaptı. Uzun yıllar elektrik enerji sistemleriyle uğraşan Kılıçaslan, devletten yüzde 50 destekli mobil güneş enerji sistemini hazırladı. 4 teker üzerine kurulan gezici güneş enerjisi hem çiftçilerin hem de elektriğini bedavaya getirmek isteyen insanların tercih edeceği alternatif ürünler arasına girmeyi hedefliyor.

2’si mühendis yaklaşık 10 kişilik ekiple çalışan iş adamı Bilal Kılıçaslan ilk denemesinde 24 panelli tasarladığı güneş enerjisini 64 bin liraya mal etti. Devletten ve iş adamlarından destek bekleyen Kılıçaslan, ürettiği mobil güneş enerji sisteminin 30 yıl garantisinin olduğunu söyledi.

"Bu sistemi kuran bir yer 30 yıl elektrik parası ödemeyecek"

Kılıçaslan, "Biz Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde bir esnafız. Biz istedik ki farklı bir şeyler yapalım ve farklı işler yaptığımıza da inanıyoruz. Hareketli trekking sistemi dediğimiz ve kendi ekseninde 360 derece dönebilen yine gezici mobil solar sistemini tasarladık. Bu sitemi bizden Tarım İl Müdürlüğü istedi ve biz de yaptık. Tüm insanlara hizmet amaçlı sunmak istiyoruz. Biz bu sistemleri Kahramanmaraş’ta daha büyüklerini yapabileceğime inanıyoruz. Devlet büyüklerimizden ve iş adamlarımızdan bize destek olmalarını istiyoruz. Hem hareketli hem de seyyar görevi gören bu mobil solar, özellikle bağ evlerinde arazide güneş enerjisinden elektrik üretiyor. Özellikle göçebe olan tarım işiyle uğraşanlar için, yani arıcılık hayvancılık gibi tarım işleriyle uğraşanlar için çok avantajlı bir sistemdir. Bu yaptığımız ürünü 64 bin 700 lira olarak sattık. Bu sistemi adetli olarak yaparsak 50 bin liraya kadar fiyat çekilebilir. Bu sistemi kuran bir yer 30 yıl elektrik parası ödemeyecek. Yani 30 yıl garantisi var. Yazın elektrik, kışın da kalorifer olarak kullanabilecekler" diye konuştu.

Mobil elektrik güneş enerjisi tasarım mühendislerinden Mahmut Dilfuruz, tasarımın hafif güneşli havalarda dahi yüzde 70 elektrik üretebildiğini söyledi.

Dilfuruz, "Güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretebiliyoruz. Bu sistemden 24 tane 12 bloklar olmak üzere hat oluşmaktadır. Özellikle hafif bulutlu havalarda dahi yüzde 70 civarında elektrik üretebiliyoruz. Bu sistemde silisyon ve fosfor olduğu için elektrik üretebiliyor" dedi.