(Özel Haber) Kanser tedavisi gören kadını yaptığı çantalar hayata bağladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 7 yıldır göğüs kanseri ile mücadele eden ve yaptığı çantalarla hayata bağlanan kadın, "Ben bu çantalarımla yükselmek istiyorum, güçlenmek istiyorum" dedi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Kıymet Sabuncu’ya 2011 yılında göğüs kanseri teşhisi konuldu. Ağır bir tedavi sürecinin ardından sağ göğsü ve sağ kol lenfleri alınan Sabuncu, sosyal medya üzerinden tanıştığı engelli bir kadının yaptığı çantaları gördü. El işliği ile keçeden yapılan çantalar hakkında bilgi alan Kıymet Sabuncu, cebindeki 30 TL ile malzeme alarak ilk çantalarını dikmeye başladı. Hiçbir eğitim almadan başladığı işini büyüten ve müşterilerine ulaşan Sabuncu, yalnızca Sakarya’da değil Türkiye geneline ve dünyaya açılmak istediğini belirtti.

"Kemiklerimde ileri derecede kırılma riskim var"

Zor günler geçiren ve kanser hastası olan bir kişinin maddiden çok manevi güce ihtiyacı olduğunu belirten Sabuncu, "Göğsümde şişlik fark ettim ve hemen doktora gittim. Bütün tahlillerim yapıldı fakat tahlillerim temiz çıktı. Tahliller temiz çıkınca senede bir kere bu tahlili devam ettireceğiz dedi. Aradan 4-5 ay geçti göğsümde şekil değişikliği başladı. Ve tekrar doktora gittiğimde göğüs kanseri olduğum söylendi. 2011 yılından bu yana göğüs kanseri ile mücadele ediyorum. İki kere ameliyat oldum. İlk ameliyatımda meme koruyucu oldu lenf bezlerim alındı. Aradan bir buçuk yıl sonra ikinci ameliyatımı oldum ve göğsüm tamamen alındı. 3,5 yıl 36 kür kemoterapi aldım. Çok zor bir süreç. İnsan maddi, manevi yıkılıyor psikolojik olarak çöküyor. Elhamdülillah Rabbimin verdiği güçle ayaktayım. Ben hiçbir zaman ’ben kanserim, ben hastayım’ demedim. Hiçbir zaman bunu kendime yakıştırmadım. Evlatlarım için ben bunu yeneceğim, ben bu hastalıkla mücadele edeceğim diyerek her zaman dik durmaya çalıştım. Zorluklarımla beraber hala da tedavi görüyorum. Kemiklerimde ileri derecede kırılma riskim var. Ve bu süreçte hiçbir zaman yarabbim beni muhtaç etmedi. İnsan yıkılıyor bu süreçte ama maddiden çok manevi güç çok önemli hasta için. Bu süreçte destek çok önemli aileden olsun, çevreden olsun, arkadaşlardan olsun. Kanser hastalığı moralle düzelen bir hastalıktır. Lütfen kanser hastalarımızı yalnız bırakmayalım. Kanser hastalarının insana çok ihtiyacı var. Ağlarken, dertleşirken yanında biri olması çok önemli" dedi.