(Özel Haber) Kaynak ustası kadın, erkeklere taş çıkarıyor

Adıyaman’da 20 yıldır kaynak işi yapan 32 yaşındaki Ayşe Özharıkçı, hem erkeklere meydan okuyor hem de değme ustalara taş çıkarıyor.

Adıyaman’da 12 yaşlarındayken kaynak işi yapan babası Kamber Özharıkçı’dan işi öğrenen Ayşe Özharıkçı, babasından kalan mesleği 20 yıldır sürdürüyor. Özharıkçı, çırak olarak yanında işe başladığı babasının 5 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu felç olması dolayısıyla tüm işleri kendisi yapmak zorunda kaldı. 5 yıldır tek başına kaynak işi yapan ve aynı zamanda yaptığı ürünleri tek başına satan Özharıkçı, hem ailesine bakıyor hem de işlerini büyütmeye çalışıyor. Kaynak işini severek yaptığını vurgulayan Özharıkçı, “Vallahi küçüklükten beri 20 yıldır buradayız. 20 yıldan beri çalışıyoruz, tenekecilik işimiz güzel seviyoruz. İşimi severek yapıyorum. Kaynak işi yapıyoruz, tamir işi yapıyoruz, parlatma yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz” dedi.

"Önemli olan zoru başarmaktır"

Zor işlerin üstesinden geldiği zaman daha mutlu olduğunu da söyleyen Özharıkçı, “Vallahi hiç de zor değil. İnsan ekmeğini taştan çıkarır. Yani öyle kolay ya da zor diye bir şey yok, zorlukları yeneceksin. Kolayı herkes yapar. Şimdi benim babam da 4 senedir yatıyor rahatsız, mecbur devam edeceğim bakacağım kendi işime. Ona buna muhtaç olacağımıza kendi işimi yaparım” şeklinde konuştu.